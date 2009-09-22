В 7 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Тони находится в тесном темном помещении с маленьким окошком в потолке. Преступник задает ему вопросы, связанные с его личностью. Тони не собирается отвечать ему. Злоумышленник вколол ему вещество, которое должно развязать ему язык, а потом представился – Салим Улман. Тони сообщил, что служит на морскую полицию и занимается расследованием преступлений, которые имеют отношение к военному делу. Он поведал и о деле, связанном с наркобизнесом, которое он с коллегами расследовал долгое время. Также Тони рассказал об агенте Моссада. Салим намерен выяснить, где остальные члены команды.