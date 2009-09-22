Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 7

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 7 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 7
NCIS 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 22 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» Тони находится в тесном темном помещении с маленьким окошком в потолке. Преступник задает ему вопросы, связанные с его личностью. Тони не собирается отвечать ему. Злоумышленник вколол ему вещество, которое должно развязать ему язык, а потом представился – Салим Улман. Тони сообщил, что служит на морскую полицию и занимается расследованием преступлений, которые имеют отношение к военному делу. Он поведал и о деле, связанном с наркобизнесом, которое он с коллегами расследовал долгое время. Также Тони рассказал об агенте Моссада. Салим намерен выяснить, где остальные члены команды.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

Truth or Consequences
Season 7 Episode 1
22 September 2009
Reunion
Season 7 Episode 2
29 September 2009
The Inside Man
Season 7 Episode 3
6 October 2009
Good Cop, Bad Cop
Season 7 Episode 4
13 October 2009
Code of Conduct
Season 7 Episode 5
20 October 2009
Outlaws and In-Laws
Season 7 Episode 6
3 November 2009
Endgame
Season 7 Episode 7
10 November 2009
Power Down
Season 7 Episode 8
17 November 2009
Child's Play
Season 7 Episode 9
24 November 2009
Faith
Season 7 Episode 10
15 December 2009
Ignition
Season 7 Episode 11
5 January 2010
Flesh and Blood
Season 7 Episode 12
12 January 2010
Jet Lag
Season 7 Episode 13
26 January 2010
Masquerade
Season 7 Episode 14
2 February 2010
Jack Knife
Season 7 Episode 15
9 February 2010
Mother's Day
Season 7 Episode 16
2 March 2010
Double Identity
Season 7 Episode 17
9 March 2010
Jurisdiction
Season 7 Episode 18
16 March 2010
Guilty Pleasure
Season 7 Episode 19
6 April 2010
Moonlighting
Season 7 Episode 20
27 April 2010
Obsession
Season 7 Episode 21
4 May 2010
Borderland
Season 7 Episode 22
11 May 2010
Patriot Down
Season 7 Episode 23
18 May 2010
Rule Fifty-One
Season 7 Episode 24
25 May 2010
