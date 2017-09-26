В 15 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в команду приходит специальный агент и практикующий психолог Жаклин Слоан, более известная как Джеки. Торрес сообщает, что Квинн отправляется в отпуск, чтобы позаботиться о своей матери. Члены команды NCIS продолжают искать Гиббса и Макги спустя пару месяцев после того, как они таинственно исчезли в ходе сражений с повстанцами в Парагвае. В это время Вэнс и Торрес отправляются на заседание в Конгресс. Им предстоит объясняться с высокопоставленными чиновниками и доложить о том, что операция в Парагвае прошла неудачно. Кроме того, команда расследует гибель лейтенанта ВМФ.