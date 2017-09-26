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NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 15

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 15 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 15
NCIS 16+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 26 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в команду приходит специальный агент и практикующий психолог Жаклин Слоан, более известная как Джеки. Торрес сообщает, что Квинн отправляется в отпуск, чтобы позаботиться о своей матери. Члены команды NCIS продолжают искать Гиббса и Макги спустя пару месяцев после того, как они таинственно исчезли в ходе сражений с повстанцами в Парагвае. В это время Вэнс и Торрес отправляются на заседание в Конгресс. Им предстоит объясняться с высокопоставленными чиновниками и доложить о том, что операция в Парагвае прошла неудачно. Кроме того, команда расследует гибель лейтенанта ВМФ.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
House Divided
Season 15 Episode 1
26 September 2017
Twofer
Season 15 Episode 2
3 October 2017
Exit Strategy
Season 15 Episode 3
10 October 2017
Skeleton Crew
Season 15 Episode 4
17 October 2017
Fake It 'Til You Make It
Season 15 Episode 5
24 October 2017
Trapped
Season 15 Episode 6
31 October 2017
Burden of Proof
Season 15 Episode 7
7 November 2017
Voices
Season 15 Episode 8
14 November 2017
Ready or Not
Season 15 Episode 9
21 November 2017
Double Down
Season 15 Episode 10
12 December 2017
High Tide
Season 15 Episode 11
2 January 2018
Dark Secrets
Season 15 Episode 12
9 January 2018
Family Ties
Season 15 Episode 13
23 January 2018
Keep Your Friends Close
Season 15 Episode 14
6 February 2018
Keep Your Enemies Closer
Season 15 Episode 15
27 February 2018
Handle with Care
Season 15 Episode 16
6 March 2018
One Man's Trash
Season 15 Episode 17
13 March 2018
Death from Above
Season 15 Episode 18
27 March 2018
The Numerical Limit
Season 15 Episode 19
3 April 2018
Sight Unseen
Season 15 Episode 20
17 April 2018
One Step Forward
Season 15 Episode 21
1 May 2018
Two Steps Back
Season 15 Episode 22
8 May 2018
Fallout
Season 15 Episode 23
15 May 2018
Date with Destiny
Season 15 Episode 24
22 May 2018
TV series release schedule
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