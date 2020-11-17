Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 18

NCIS 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 17 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 18 description

В 18 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» история о приключениях команды спецагентов из особого подразделения американской государственной службы продолжится. Задача главных героев – расследовать преступления, которые имеют отношение к военнослужащим ВМФ и Корпуса морской пехоты. Они должны раскрывать преступления, которые случаются на флоте, а также те, в которых фигурируют моряки или члены их семей. Руководитель команды Гиббс вместе с Форнеллом установили слежку за лидером наркобизнеса, который поставлял запрещенные вещества на улицах города. Приспешники этого человека чуть не лишили жизни дочь Форнелла Эмили.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb
Season 18 Episode 1
17 November 2020
Everything Starts Somewhere
Season 18 Episode 2
24 November 2020
Blood And Treasure
Season 18 Episode 3
8 December 2020
Sunburn
Season 18 Episode 4
19 January 2021
Head of the Snake
Season 18 Episode 5
19 January 2021
1mm
Season 18 Episode 6
26 January 2021
The First Day
Season 18 Episode 7
9 February 2021
True Believer
Season 18 Episode 8
2 March 2021
Winter Chill
Season 18 Episode 9
9 March 2021
Watchdog
Season 18 Episode 10
16 March 2021
Gut Punch
Season 18 Episode 11
6 April 2021
Sangre
Season 18 Episode 12
27 April 2021
Misconduct
Season 18 Episode 13
4 May 2021
Unseen Improvements
Season 18 Episode 14
11 May 2021
Blown Away
Season 18 Episode 15
18 May 2021
Rule 91
Season 18 Episode 16
25 May 2021
