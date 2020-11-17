В 18 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» история о приключениях команды спецагентов из особого подразделения американской государственной службы продолжится. Задача главных героев – расследовать преступления, которые имеют отношение к военнослужащим ВМФ и Корпуса морской пехоты. Они должны раскрывать преступления, которые случаются на флоте, а также те, в которых фигурируют моряки или члены их семей. Руководитель команды Гиббс вместе с Форнеллом установили слежку за лидером наркобизнеса, который поставлял запрещенные вещества на улицах города. Приспешники этого человека чуть не лишили жизни дочь Форнелла Эмили.