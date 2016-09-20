Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 14

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 14 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 14
NCIS 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 20 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» происходит автокатастрофа. В машине, которая внезапно взорвалась, находился офицер ВМФ. Он мертв. В ходе следственных мероприятий выясняется, что убийца целился не в самого военного, а в его супругу. Она была сестрой одного из сотрудников команды NCIS. Последний долгое время работал под прикрытием и занимался расследованием коррупционных махинаций богатого и влиятельного человека. Тем временем спецагент Квин начинает буквально тенью следовать за подопечными Гиббса, чтобы определить, сгодится ли он в качестве нового агента.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

Rogue
Season 14 Episode 1
20 September 2016
Being Bad
Season 14 Episode 2
27 September 2016
Privileged Information
Season 14 Episode 3
4 October 2016
Love Boat
Season 14 Episode 4
11 October 2016
Philly
Season 14 Episode 5
18 October 2016
Shell Game
Season 14 Episode 6
25 October 2016
Home of the Brave
Season 14 Episode 7
15 November 2016
Enemy Combatant
Season 14 Episode 8
22 November 2016
Pay to Play
Season 14 Episode 9
6 December 2016
The Tie That Binds
Season 14 Episode 10
13 December 2016
Willoughby
Season 14 Episode 11
3 January 2017
Off the Grid
Season 14 Episode 12
17 January 2017
Keep Going
Season 14 Episode 13
24 January 2017
Nonstop
Season 14 Episode 14
7 February 2017
Pandora's Box, Part I
Season 14 Episode 15
14 February 2017
A Many Splendored Thing
Season 14 Episode 16
21 February 2017
What Lies Above
Season 14 Episode 17
7 March 2017
M.I.A.
Season 14 Episode 18
14 March 2017
The Wall
Season 14 Episode 19
28 March 2017
A Bowl of Cherries
Season 14 Episode 20
4 April 2017
One Book, Two Covers
Season 14 Episode 21
18 April 2017
Beastmaster
Season 14 Episode 22
2 May 2017
Something Blue
Season 14 Episode 23
9 May 2017
Rendezvous
Season 14 Episode 24
16 May 2017
