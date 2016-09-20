В 14 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» происходит автокатастрофа. В машине, которая внезапно взорвалась, находился офицер ВМФ. Он мертв. В ходе следственных мероприятий выясняется, что убийца целился не в самого военного, а в его супругу. Она была сестрой одного из сотрудников команды NCIS. Последний долгое время работал под прикрытием и занимался расследованием коррупционных махинаций богатого и влиятельного человека. Тем временем спецагент Квин начинает буквально тенью следовать за подопечными Гиббса, чтобы определить, сгодится ли он в качестве нового агента.