NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 9

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 9 poster
NCIS 16+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 20 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказываются несколько второстепенных героев, в частности доктор Саманта Райан, к которой неравнодушен Гиббс. Кроме того, команде NCIS и военно-морскому флоту угрожает новый опасный неприятель: террорист Харпер Диринг, который лишился сына при пожаре на борту военно-морского судна. Он мечтает отомстить морской полиции, поскольку считает их виновными в гибели своего сына. Сумев отыскать бомбу, Диринг устраивает взрывы на кораблях. В финале сезона Диринг начал играть по-крупному: он похитил директора Вэнса, чтобы подложить взрывчатку в его автомобиль.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Nature of the Beast
Season 9 Episode 1
20 September 2011
Restless
Season 9 Episode 2
27 September 2011
The Penelope Papers
Season 9 Episode 3
4 October 2011
Enemy on the Hill
Season 9 Episode 4
11 October 2011
Safe Harbor
Season 9 Episode 5
18 October 2011
Thirst
Season 9 Episode 6
25 October 2011
Devil's Triangle
Season 9 Episode 7
1 November 2011
Engaged (Part 1)
Season 9 Episode 8
8 November 2011
Engaged (Part II)
Season 9 Episode 9
15 November 2011
Sins of the Father
Season 9 Episode 10
22 November 2011
Newborn King
Season 9 Episode 11
13 December 2011
Housekeeping
Season 9 Episode 12
3 January 2012
A Desperate Man
Season 9 Episode 13
10 January 2012
Life Before His Eyes
Season 9 Episode 14
7 February 2012
Secrets
Season 9 Episode 15
14 February 2012
Psych Out
Season 9 Episode 16
21 February 2012
Need to Know
Season 9 Episode 17
28 February 2012
The Tell
Season 9 Episode 18
20 March 2012
The Good Son
Season 9 Episode 19
27 March 2012
The Missionary Position
Season 9 Episode 20
10 April 2012
Rekindled
Season 9 Episode 21
17 April 2012
Playing with Fire
Season 9 Episode 22
1 May 2012
Up in Smoke
Season 9 Episode 23
8 May 2012
Till Death Do Us Part
Season 9 Episode 24
15 May 2012
