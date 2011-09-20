В 9 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказываются несколько второстепенных героев, в частности доктор Саманта Райан, к которой неравнодушен Гиббс. Кроме того, команде NCIS и военно-морскому флоту угрожает новый опасный неприятель: террорист Харпер Диринг, который лишился сына при пожаре на борту военно-морского судна. Он мечтает отомстить морской полиции, поскольку считает их виновными в гибели своего сына. Сумев отыскать бомбу, Диринг устраивает взрывы на кораблях. В финале сезона Диринг начал играть по-крупному: он похитил директора Вэнса, чтобы подложить взрывчатку в его автомобиль.