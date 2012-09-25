В 10 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» опасные и увлекательные приключения сотрудников спецотдела, созданного на основе морской полиции, продолжаются. Главной задачей агентов является расследование дел, представляющих особую важность. Работники продолжают свою работу, которая подчас требует незамедлительного принятия решений. Нередко они рискуют жизнью. Совершается множество преступлений, и каждое из них ужасает дерзостью и жестокостью. Гиббс, который возглавляет подразделение, требователен и беспристрастен. Он никогда не готов признавать поражение.