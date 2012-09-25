Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 10

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 10 poster
NCIS 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 25 September 2012
Production year 2012
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» опасные и увлекательные приключения сотрудников спецотдела, созданного на основе морской полиции, продолжаются. Главной задачей агентов является расследование дел, представляющих особую важность. Работники продолжают свою работу, которая подчас требует незамедлительного принятия решений. Нередко они рискуют жизнью. Совершается множество преступлений, и каждое из них ужасает дерзостью и жестокостью. Гиббс, который возглавляет подразделение, требователен и беспристрастен. Он никогда не готов признавать поражение.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
Extreme Prejudice
Season 10 Episode 1
25 September 2012
Recovery
Season 10 Episode 2
2 October 2012
Phoenix
Season 10 Episode 3
9 October 2012
Lost at Sea
Season 10 Episode 4
23 October 2012
The Namesake
Season 10 Episode 5
30 October 2012
Shell Shock (1)
Season 10 Episode 6
13 November 2012
Shell Shock (2)
Season 10 Episode 7
20 November 2012
Gone
Season 10 Episode 8
27 November 2012
Devil's Trifecta
Season 10 Episode 9
11 December 2012
You Better Watch Out
Season 10 Episode 10
18 December 2012
Shabbat Shalom
Season 10 Episode 11
8 January 2013
Shiva
Season 10 Episode 12
15 January 2013
Hit and Run
Season 10 Episode 13
29 January 2013
Canary
Season 10 Episode 14
5 February 2013
Hereafter
Season 10 Episode 15
19 February 2013
Detour
Season 10 Episode 16
26 February 2013
Prime Suspect
Season 10 Episode 17
5 March 2013
Seek
Season 10 Episode 18
19 March 2013
Squall
Season 10 Episode 19
26 March 2013
Chasing Ghosts
Season 10 Episode 20
9 April 2013
Berlin
Season 10 Episode 21
23 April 2013
Revenge
Season 10 Episode 22
30 April 2013
Double Blind
Season 10 Episode 23
7 May 2013
Damned If You Do
Season 10 Episode 24
14 May 2013
