В 13 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается уже известная зрителю Жаннет Бенуа, бывшая любовница Тони Динозо. Члены команды проведут совместное расследование вместе с новоорлеанскими коллегами. После тяжелой травмы, полученной в Ираке, Гиббс в критическом состоянии попадает на корабль, где ему оказывает помощь известный врач-хирург Cирил Тафт. Он буквально спасает своему пациенту жизнь. Динозо и работник ЦРУ Джоанна Тил, мать агента Дорнегета, едут в Шанхай. В это время Гиббс приходит в себя и вскоре снова приступает к служебным обязанностям. У него налаживаются отношения с Тафтом.