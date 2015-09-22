Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 13

NCIS 16+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 22 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается уже известная зрителю Жаннет Бенуа, бывшая любовница Тони Динозо. Члены команды проведут совместное расследование вместе с новоорлеанскими коллегами. После тяжелой травмы, полученной в Ираке, Гиббс в критическом состоянии попадает на корабль, где ему оказывает помощь известный врач-хирург Cирил Тафт. Он буквально спасает своему пациенту жизнь. Динозо и работник ЦРУ Джоанна Тил, мать агента Дорнегета, едут в Шанхай. В это время Гиббс приходит в себя и вскоре снова приступает к служебным обязанностям. У него налаживаются отношения с Тафтом.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb
NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes TV series release schedule
Stop the Bleeding
Season 13 Episode 1
22 September 2015
Personal Day
Season 13 Episode 2
29 September 2015
Incognito
Season 13 Episode 3
6 October 2015
Double Trouble
Season 13 Episode 4
13 October 2015
Lockdown
Season 13 Episode 5
20 October 2015
Viral
Season 13 Episode 6
27 October 2015
16 Years
Season 13 Episode 7
3 November 2015
Saviors
Season 13 Episode 8
10 November 2015
Day in Court
Season 13 Episode 9
17 November 2015
Blood Brothers
Season 13 Episode 10
24 November 2015
Spinning Wheel
Season 13 Episode 11
15 December 2015
Sister City: Part One
Season 13 Episode 12
5 January 2016
Déjà Vu
Season 13 Episode 13
19 January 2016
Decompressed
Season 13 Episode 14
9 February 2016
React
Season 13 Episode 15
16 February 2016
Loose Cannons
Season 13 Episode 16
23 February 2016
After Hours
Season 13 Episode 17
1 March 2016
Scope
Season 13 Episode 18
15 March 2016
Reasonable Doubts
Season 13 Episode 19
22 March 2016
Charade
Season 13 Episode 20
5 April 2016
Return to Sender
Season 13 Episode 21
19 April 2016
Homefront
Season 13 Episode 22
3 May 2016
Dead Letter
Season 13 Episode 23
10 May 2016
Family First
Season 13 Episode 24
17 May 2016
