NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 12

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 12 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 12

NCIS 16+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 23 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается антагонист Сергей Мишнев. Один из сподвижников героя едет в Штаты, чтобы расправиться с русским ученым, который не согласился сотрудничать с ним. В деле оказывается замешан ранее известный русский посол Антон Павленко. Сергей вступает в конфронтацию с Гиббсом, лишив жизни его экс-супругу Диану. Затем преступник охотится на Кейтлин Тодд и Ребекку, другую экс-жену Гиббса, а также инсценирует гибель Майка Фрэнкса и Дженни Шепард. Тобиас Форнелл, нынешний супруг Дианы, безутешен. Он намерен отомстить человеку, который отнял у него любовь.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
Twenty Klicks
Season 12 Episode 1
23 September 2014
Kill the Messenger
Season 12 Episode 2
30 September 2014
So It Goes
Season 12 Episode 3
7 October 2014
Choke Hold
Season 12 Episode 4
14 October 2014
The San Dominick
Season 12 Episode 5
21 October 2014
Parental Guidance Suggested
Season 12 Episode 6
28 October 2014
The Searchers
Season 12 Episode 7
11 November 2014
Semper Fortis
Season 12 Episode 8
18 November 2014
Grounded
Season 12 Episode 9
25 November 2014
House Rules
Season 12 Episode 10
16 December 2014
Check
Season 12 Episode 11
6 January 2015
The Enemy Within
Season 12 Episode 12
13 January 2015
We Build, We Fight
Season 12 Episode 13
3 February 2015
Cadence
Season 12 Episode 14
10 February 2015
Cabin Fever
Season 12 Episode 15
17 February 2015
Blast from the Past
Season 12 Episode 16
24 February 2015
The Artful Dodger
Season 12 Episode 17
10 March 2015
Status Update
Season 12 Episode 18
24 March 2015
Patience
Season 12 Episode 19
31 March 2015
No Good Deed
Season 12 Episode 20
7 April 2015
Lost in Translation
Season 12 Episode 21
14 April 2015
Troll
Season 12 Episode 22
28 April 2015
The Lost Boys
Season 12 Episode 23
5 May 2015
Neverland
Season 12 Episode 24
12 May 2015
