В 12 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается антагонист Сергей Мишнев. Один из сподвижников героя едет в Штаты, чтобы расправиться с русским ученым, который не согласился сотрудничать с ним. В деле оказывается замешан ранее известный русский посол Антон Павленко. Сергей вступает в конфронтацию с Гиббсом, лишив жизни его экс-супругу Диану. Затем преступник охотится на Кейтлин Тодд и Ребекку, другую экс-жену Гиббса, а также инсценирует гибель Майка Фрэнкса и Дженни Шепард. Тобиас Форнелл, нынешний супруг Дианы, безутешен. Он намерен отомстить человеку, который отнял у него любовь.