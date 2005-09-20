Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 3

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 3 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 3

NCIS 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 20 September 2005
Production year 2005
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» вся команда шокирована последними событиями. Гиббс собирается воплотить в жизнь план кровавой мести. Он не оставит убийство Кейт безнаказанным. Члены команды бросают все силы на то, чтобы найти Ари – человека, ответственного за гибель их коллеги. История осложняется из-за вмешательства бывшей возлюбленной Гиббса. Кроме того, у команды появляется новый директор – Дженни Шепард, а также к группе присоединяется работник Моссада Зива Давид. Детективы устраивают допрос приговоренному к смертной казни маньяку Кайлу Буну. Им необходимо выяснить у него, куда он спрятал трупы жертв.

Series rating

8.0
Rate 20 votes
Kill Ari (1)
Season 3 Episode 1
20 September 2005
Kill Ari (2)
Season 3 Episode 2
27 September 2005
Mind Games
Season 3 Episode 3
4 October 2005
Silver War
Season 3 Episode 4
11 October 2005
Switch
Season 3 Episode 5
18 October 2005
The Voyeur's Web
Season 3 Episode 6
25 October 2005
Honor Code
Season 3 Episode 7
1 November 2005
Under Covers
Season 3 Episode 8
8 November 2005
Frame-Up
Season 3 Episode 9
22 November 2005
Probie
Season 3 Episode 10
29 November 2005
Model Behavior
Season 3 Episode 11
13 December 2005
Boxed In
Season 3 Episode 12
10 January 2006
Deception
Season 3 Episode 13
17 January 2006
Light Sleeper
Season 3 Episode 14
24 January 2006
Head Case
Season 3 Episode 15
7 February 2006
Family Secret
Season 3 Episode 16
28 February 2006
Ravenous
Season 3 Episode 17
7 March 2006
Bait
Season 3 Episode 18
14 March 2006
Iced
Season 3 Episode 19
4 April 2006
Untouchable
Season 3 Episode 20
18 April 2006
Bloodbath
Season 3 Episode 21
25 April 2006
Jeopardy
Season 3 Episode 22
2 May 2006
Hiatus (1)
Season 3 Episode 23
9 May 2006
Hiatus (2)
Season 3 Episode 24
16 May 2006
