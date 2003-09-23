Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 1

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 1 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 1

NCIS 16+
Original title Season 1 (Navy NCIS)
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается команда специальных агентов. Самолет вынужденно совершает экстренную посадку из-за гибели морского офицера. Команда немедленно выезжает в Уичито, чтобы провести расследование. Им приходится сотрудничать с представителями ФБР и Секретной службой. Спецагенту Кейт Тодд и членам команды NCIS предстоит узнать, по какой причине скончался офицер. После завершения расследования Кейтлин Тодд принимает решение покинуть службу, а Гиббс делает ей деловое предложение. Она может присоединиться к деятельности NCIS.

 

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb
NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Yankee White
Season 1 Episode 1
23 September 2003
Hung Out to Dry
Season 1 Episode 2
30 September 2003
Seadog
Season 1 Episode 3
7 October 2003
The Immortals
Season 1 Episode 4
14 October 2003
The Curse
Season 1 Episode 5
28 October 2003
High Seas
Season 1 Episode 6
4 November 2003
Sub Rosa
Season 1 Episode 7
18 November 2003
Minimum Security
Season 1 Episode 8
25 November 2003
Marine Down
Season 1 Episode 9
16 December 2003
Left for Dead
Season 1 Episode 10
6 January 2004
Eye Spy
Season 1 Episode 11
13 January 2004
My Other Left Foot
Season 1 Episode 12
3 February 2004
One Shot, One Kill
Season 1 Episode 13
10 February 2004
The Good Samaritan
Season 1 Episode 14
17 February 2004
Enigma
Season 1 Episode 15
24 February 2004
Bête Noire
Season 1 Episode 16
2 March 2004
The Truth Is Out There
Season 1 Episode 17
16 March 2004
UnSEALed
Season 1 Episode 18
6 April 2004
Dead Man Talking
Season 1 Episode 19
27 April 2004
Missing
Season 1 Episode 20
4 May 2004
Split Decision
Season 1 Episode 21
11 May 2004
A Weak Link
Season 1 Episode 22
18 May 2004
Reveille
Season 1 Episode 23
25 May 2004
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more