В 1 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» в центре событий оказывается команда специальных агентов. Самолет вынужденно совершает экстренную посадку из-за гибели морского офицера. Команда немедленно выезжает в Уичито, чтобы провести расследование. Им приходится сотрудничать с представителями ФБР и Секретной службой. Спецагенту Кейт Тодд и членам команды NCIS предстоит узнать, по какой причине скончался офицер. После завершения расследования Кейтлин Тодд принимает решение покинуть службу, а Гиббс делает ей деловое предложение. Она может присоединиться к деятельности NCIS.