Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 11

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 11 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 11
NCIS 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 24 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» один из министров ВМС погиб в результате взрыва. Новое террористическое сообщество, появившееся в Америке, созналось в этом преступлении. Организацию возглавляет некий Парс. Они начинают охотиться на всех представителей группы Гиббса. Парсонс узнает, что их подставили. Он амнистирует сотрудников, возвращая им должности. Но Зива по-прежнему пребывает в Израиле, и ее жизнь находится в опасности. Тони предстоит отыскать коллегу и обеспечить ее защиту. Он отправляется на Ближний Восток. Отыскать Зиву герою удается лишь спустя несколько месяцев.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Whiskey Tango Foxtrot
Season 11 Episode 1
24 September 2013
Past, Present, and Future
Season 11 Episode 2
1 October 2013
Under the Radar
Season 11 Episode 3
8 October 2013
Anonymous Was a Woman
Season 11 Episode 4
15 October 2013
Once a Crook
Season 11 Episode 5
22 October 2013
Oil & Water
Season 11 Episode 6
29 October 2013
Better Angels
Season 11 Episode 7
5 November 2013
Alibi
Season 11 Episode 8
12 November 2013
Gut Check
Season 11 Episode 9
19 November 2013
Devil's Triad
Season 11 Episode 10
10 December 2013
Homesick
Season 11 Episode 11
17 December 2013
Kill Chain
Season 11 Episode 12
7 January 2014
Double Back
Season 11 Episode 13
14 January 2014
Monsters and Men
Season 11 Episode 14
4 February 2014
Bulletproof
Season 11 Episode 15
25 February 2014
Dressed to Kill
Season 11 Episode 16
4 March 2014
Rock and a Hard Place
Season 11 Episode 17
18 March 2014
Crescent City
Season 11 Episode 18
25 March 2014
Crescent City: Part II
Season 11 Episode 19
1 April 2014
Page Not Found
Season 11 Episode 20
8 April 2014
Alleged
Season 11 Episode 21
15 April 2014
Shooter
Season 11 Episode 22
29 April 2014
The Admiral's Daughter
Season 11 Episode 23
6 May 2014
Honor Thy Father
Season 11 Episode 24
13 May 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more