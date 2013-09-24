В 11 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» один из министров ВМС погиб в результате взрыва. Новое террористическое сообщество, появившееся в Америке, созналось в этом преступлении. Организацию возглавляет некий Парс. Они начинают охотиться на всех представителей группы Гиббса. Парсонс узнает, что их подставили. Он амнистирует сотрудников, возвращая им должности. Но Зива по-прежнему пребывает в Израиле, и ее жизнь находится в опасности. Тони предстоит отыскать коллегу и обеспечить ее защиту. Он отправляется на Ближний Восток. Отыскать Зиву герою удается лишь спустя несколько месяцев.