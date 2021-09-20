Menu
NCIS: Naval Criminal Investigative Service 2003, season 19

NCIS: Naval Criminal Investigative Service season 19 poster
Kinoafisha TV Shows NCIS: Naval Criminal Investigative Service Seasons Season 19
NCIS 16+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 20 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 21
Runtime 21 hours 0 minute
"NCIS: Naval Criminal Investigative Service" season 19 description

В 19 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» члены команды шокированы из-за отъезда Бишоп. Гиббс пропал без вести. Макги и Торрес горячо спорят с Вэнсом, который коварно подталкивает их к решению сотрудничать с агентом Джессикой Найт. Она должна помочь агентам отыскать Гиббса после того, как нашлись обломки его судна. Кроме того, сотрудники спецотдела заняты поисками серийного убийцы Пола Лемера, который известен под псевдонимом Том Сэмюэлс. За ним охотились Гиббс и Марси Уоррен, автор обличительного материала о Гиббсе. Главный подозреваемый так и не пойман, и жизни многих людей находятся в опасности.

Series rating

8.0
Rate 21 votes
7.8 IMDb

NCIS: Naval Criminal Investigative Service List of episodes

Blood in the Water
Season 19 Episode 1
20 September 2021
Nearly Departed
Season 19 Episode 2
27 September 2021
Road to Nowhere
Season 19 Episode 3
4 October 2021
Great Wide Open
Season 19 Episode 4
11 October 2021
Face the Strange
Season 19 Episode 5
18 October 2021
False Start
Season 19 Episode 6
1 November 2021
Docked
Season 19 Episode 7
8 November 2021
Peacekeeper
Season 19 Episode 8
29 November 2021
Collective Memory
Season 19 Episode 9
6 December 2021
Pledge of Allegiance
Season 19 Episode 10
3 January 2022
All Hands
Season 19 Episode 11
17 January 2022
Fight or Flight
Season 19 Episode 12
24 January 2022
The Helpers
Season 19 Episode 13
28 February 2022
First Steps
Season 19 Episode 14
7 March 2022
Thick as Thieves
Season 19 Episode 15
14 March 2022
The Wake
Season 19 Episode 16
21 March 2022
Starting Over
Season 19 Episode 17
28 March 2022
Last Dance
Season 19 Episode 18
18 April 2022
The Brat Pack
Season 19 Episode 19
2 May 2022
All or Nothing
Season 19 Episode 20
16 May 2022
Birds of a Feather
Season 19 Episode 21
23 May 2022
