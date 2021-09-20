В 19 сезоне сериала «Морская полиция: Спецотдел» члены команды шокированы из-за отъезда Бишоп. Гиббс пропал без вести. Макги и Торрес горячо спорят с Вэнсом, который коварно подталкивает их к решению сотрудничать с агентом Джессикой Найт. Она должна помочь агентам отыскать Гиббса после того, как нашлись обломки его судна. Кроме того, сотрудники спецотдела заняты поисками серийного убийцы Пола Лемера, который известен под псевдонимом Том Сэмюэлс. За ним охотились Гиббс и Марси Уоррен, автор обличительного материала о Гиббсе. Главный подозреваемый так и не пойман, и жизни многих людей находятся в опасности.