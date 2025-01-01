Menu
Tina Fey
Awards
Tina Fey
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Tina Fey
Golden Globes, USA 2009
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2008
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2012
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2011
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2010
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Live-Action Entertainment Programs
Nominee
Outstanding Special Class Programs
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Special Class Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Nominee
Outstanding Special Class - Short-Format Nonfiction Programs
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2014
Best Fight
Nominee
Best Cameo
Nominee
Best Fight
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
