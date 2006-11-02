Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Moscow Mission
6.4
Kinoafisha Films Moscow Mission
6.4

Moscow Mission

, 2006
Obratnyy otschet
Russia / Action, Crime, Thriller / 18+
Poster of Moscow Mission
6.4

Cast

Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Maks
Maksim Sukhanov
Maksim Sukhanov
Chief
Oksana Akinshina
Oksana Akinshina
Anna
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Mole
Tatyana Shitova
Tatyana Shitova
Oleg Stefan
Oleg Stefan
Martin
Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Grishin
Anastasiya Makeyeva
Anastasiya Makeyeva
Olga
Pavel Smetankin
Hadid
Aleksandr Ustyugov
Aleksandr Ustyugov
Martin's Aide
Aleksandr Koznov
General
Director Vadim Shmelyov
Writer Denis Karyshev, Vadim Shmelyov
Composer Dmitriy Dankov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2006
World premiere 2 November 2006
Release date
2 November 2006 Russia Централ Партнершип 16+
2 November 2006 Belarus
2 November 2006 Kazakhstan
11 November 2006 USA
2 November 2006 Ukraine
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $1,288,484
Production Rekun TV
Also known as
Obratnyy otschet, Apostoli: Mosha, Atpakaļ skaitīšana, Countdown, Mažėjantis laikas, Misja 'Moskwa', Missão Moscovo, Missao Moscu, Moscow Mission, Tagasiloendus, Обратный отсчет, ミッション・イン・モスクワ, Обратный отсчёт

Film rating

6.4
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Moscow Mission

Sputnik
Sputnik Sci-Fi
2019, Russia
6.0
Versus
Versus Drama, Sport
2016, Russia
6.0
Ya
Ya Drama
2009, Russia
6.0
Wolfhound
Wolfhound Action, Fantasy, Adventure
2006, Russia
5.0
The Bourne Supremacy
The Bourne Supremacy Adventure, Thriller, Mystery, Action, Drama
2004, USA / Germany
7.0
Lilya 4-Ever
Lilya 4-Ever Drama
2002, Sweden
7.0
Sisters
Sisters Action, Drama
2001, Russia
7.0
Copper Angel
Copper Angel Action
1984, USSR
5.0
Piranha
Piranha Thriller, Crime, Action
2006, Russia
6.0
The Apocalypse Code
The Apocalypse Code Crime, Adventure, Action
2007, Russia
5.0
Sindrom
Sindrom Thriller
2023, Russia
5.0
Nochnoy rezhim
Nochnoy rezhim Thriller
2022, Russia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more