Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2006
World premiere
2 November 2006
Release date
|2 November 2006
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|2 November 2006
|Belarus
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|2 November 2006
|Kazakhstan
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|11 November 2006
|USA
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|2 November 2006
|Ukraine
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Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$1,288,484
Production
Rekun TV
Also known as
Obratnyy otschet, Apostoli: Mosha, Atpakaļ skaitīšana, Countdown, Mažėjantis laikas, Misja 'Moskwa', Missão Moscovo, Missao Moscu, Moscow Mission, Tagasiloendus, Обратный отсчет, ミッション・イン・モスクワ, Обратный отсчёт