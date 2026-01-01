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Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Kinoafisha
Persons
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Date of Birth
22 January 1954
Age
72 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Producer
Place of Birth
Pogranichny, Russia
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
The Adventurer
Popular Films
8.4
Tot samyy Myunkhgauzen
(1979)
7.9
Ishchite zhenshchinu
(1982)
7.9
Despicable Me
(2010)
Filmography
Polden
Sci-Fi, Thriller
2026, Russia
Anything Can Happen in Summer: Escape from Skolbor
Adventure, Family
2026, Russia
Watch trailer
Bar “Odin zvonok”. Film o filme
Documentary
2025, Russia
7.2
Pervyj nomer
Comedy, Drama
2024, Russia
7.5
Master i Margarita
Master i Margarita
Drama, Fantasy
2024, Russia
Watch trailer
4.8
Letuchiy Korabl
Letuchiy Korabl
Fairy Tale
2024, Russia
Watch trailer
7.2
Hands Up!
Ruki vverkh!
Biography, Comedy, Music
2024, Russia
Watch trailer
7.7
Neprilichnye dengi
Comedy, Drama, Crime,
2023, Russia
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