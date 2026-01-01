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Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik Leonid Yarmolnik
Kinoafisha Persons Leonid Yarmolnik

Leonid Yarmolnik

Leonid Yarmolnik

Date of Birth
22 January 1954
Age
72 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actor, Producer
Place of Birth
Pogranichny, Russia
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

Tot samyy Myunkhgauzen 8.4
Tot samyy Myunkhgauzen (1979)
Ishchite zhenshchinu 7.9
Ishchite zhenshchinu (1982)
Despicable Me 7.9
Despicable Me (2010)

Filmography

Polden
Polden
Sci-Fi, Thriller 2026, Russia
Anything Can Happen in Summer: Escape from Skolbor
Anything Can Happen in Summer: Escape from Skolbor
Adventure, Family 2026, Russia
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Bar “Odin zvonok”. Film o filme
Bar “Odin zvonok”. Film o filme
Documentary 2025, Russia
Pervyj nomer 7.2
Pervyj nomer
Comedy, Drama 2024, Russia
Master i Margarita 7.5
Master i Margarita Master i Margarita
Drama, Fantasy 2024, Russia
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Letuchiy Korabl 4.8
Letuchiy Korabl Letuchiy Korabl
Fairy Tale 2024, Russia
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Hands Up! 7.2
Hands Up! Ruki vverkh!
Biography, Comedy, Music 2024, Russia
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Neprilichnye dengi 7.7
Neprilichnye dengi
Comedy, Drama, Crime, 2023, Russia
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