Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Persons
Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Date of Birth
18 July 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
7.9
Rokovaya partiya
(2024)
6.9
Kamenskaya
(2000)
6.8
Vsyo khorosho
(2021)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
History
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Thriller
War
Year
All
2025
2024
2023
2022
2021
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2002
2000
1992
All
31
Films
10
TV Shows
21
Actor
31
Mertvaya tochka
Detective
2025, Russia
Ninel
Romantic
2024, Russia
Varshava'21
Detective
2024, Russia
7.9
Rokovaya partiya
Rokovaya partiya
Drama
2024, Russia
Watch trailer
More. Solnce. Sklifosovskiy
Romantic
2023, Russia
5.9
Ten. Vzyat Gordeya
Ten. Vzyat Gordeya
Detective, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Tayna Lilit
2021, Russia
Stenogramma sudby
Detective, Romantic, Drama
2021, Russia
Pod prikrytiem
Action, Mystery
2021, Russia
6.8
Vsyo khorosho
Vsyo khorosho
Drama, Comedy
2021, Russia
Rodnye lyudi
Romantic
2018, Russia
Friday Murders
Detective
2018, Russia
Naparnicy
Romantic, Detective
2016, Russia
Vasilisa
Drama, Romantic, History
2015, Russia
5.2
Mezhdu not ili Tantricheskaya simfoniya
Romantic
2015, Russia
Dostali!
Dostali!
Romantic
2015, Russia
6.2
Vasilisa
Vasilisa
Romantic, History
2014, Russia
Watch trailer
Durnaya krov
Romantic
2013, Russia
Major policii
Crime, Detective
2013, Russia
Odnazhdy v Rostove
Crime
2012, Russia
Kompleks polnocennosti
Romantic
2012, Russia
4.7
Love never comes alone
Love never comes alone
Romantic
2011, Russia
Voennaya razvedka: Zapadnyy front
War
2010, Russia
Nanolyubov
Drama, Comedy, Sci-Fi
2010, Russia
Show more
