Andrey Ilyin
Date of Birth
18 July 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

Rokovaya partiya 7.9
Rokovaya partiya (2024)
Kamenskaya 6.9
Kamenskaya (2000)
Vsyo khorosho 6.8
Vsyo khorosho (2021)

Filmography

Genre
Year
All 31 Films 10 TV Shows 21 Actor 31
Mertvaya tochka
Detective 2025, Russia
Ninel
Ninel
Romantic 2024, Russia
Varshava'21
Varshava'21
Detective 2024, Russia
Rokovaya partiya 7.9
Rokovaya partiya Rokovaya partiya
Drama 2024, Russia
More. Solnce. Sklifosovskiy
More. Solnce. Sklifosovskiy
Romantic 2023, Russia
Ten. Vzyat Gordeya 5.9
Ten. Vzyat Gordeya Ten. Vzyat Gordeya
Detective, Thriller 2022, Russia
Tayna Lilit
Tayna Lilit
2021, Russia
Stenogramma sudby
Stenogramma sudby
Detective, Romantic, Drama 2021, Russia
Pod prikrytiem
Pod prikrytiem
Action, Mystery 2021, Russia
Vsyo khorosho 6.8
Vsyo khorosho Vsyo khorosho
Drama, Comedy 2021, Russia
Rodnye lyudi
Rodnye lyudi
Romantic 2018, Russia
Friday Murders
Friday Murders
Detective 2018, Russia
Naparnicy
Naparnicy
Romantic, Detective 2016, Russia
Vasilisa
Vasilisa
Drama, Romantic, History 2015, Russia
Mezhdu not ili Tantricheskaya simfoniya 5.2
Mezhdu not ili Tantricheskaya simfoniya
Romantic 2015, Russia
Dostali! Dostali!
Romantic 2015, Russia
Vasilisa 6.2
Vasilisa Vasilisa
Romantic, History 2014, Russia
Durnaya krov
Durnaya krov
Romantic 2013, Russia
Major policii
Major policii
Crime, Detective 2013, Russia
Odnazhdy v Rostove
Odnazhdy v Rostove
Crime 2012, Russia
Kompleks polnocennosti
Kompleks polnocennosti
Romantic 2012, Russia
Love never comes alone 4.7
Love never comes alone Love never comes alone
Romantic 2011, Russia
Voennaya razvedka: Zapadnyy front
Voennaya razvedka: Zapadnyy front
War 2010, Russia
Nanolyubov
Nanolyubov
Drama, Comedy, Sci-Fi 2010, Russia
