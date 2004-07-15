Menu
Russian
Poster of The Bourne Supremacy
7.4 IMDb Rating: 7.7
4 posters
Kinoafisha Films The Bourne Supremacy

The Bourne Supremacy

The Bourne Supremacy 18+
Synopsis

When Jason Bourne is framed for a CIA operation gone awry, he is forced to resume his former life as a trained assassin to survive.
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2004
Online premiere 16 November 2021
World premiere 15 July 2004
Release date
2 September 2004 Russia 12+
30 September 2004 Argentina
26 August 2004 Australia
22 October 2004 Austria
25 August 2004 Bahrain
2 September 2004 Belarus
8 September 2004 Belgium
24 September 2004 Brazil
3 December 2004 Bulgaria
23 July 2004 Canada
11 November 2004 Chile
14 November 2004 China
22 October 2004 Colombia
21 October 2004 Croatia
15 October 2004 Cyprus
7 October 2004 Czechia
8 October 2004 Denmark
25 August 2004 Ecuador
25 August 2004 Egypt
24 September 2004 Estonia
1 October 2004 Finland
8 September 2004 France
23 September 2004 Georgia
21 October 2004 Germany
13 August 2004 Great Britain
17 September 2004 Greece
19 August 2004 Hong Kong
30 September 2004 Hungary
27 August 2004 Iceland
9 October 2004 India
19 August 2004 Indonesia
13 August 2004 Ireland
26 August 2004 Israel
24 September 2004 Italy
11 February 2005 Japan
3 September 2004 Kazakhstan
15 October 2004 Kenya
25 August 2004 Kuwait
8 October 2004 Latvia
30 September 2004 Lebanon
10 September 2004 Lithuania
7 October 2004 Malaysia
1 September 2004 Malta
3 September 2004 Mexico
9 September 2004 Netherlands
26 August 2004 New Zealand
3 October 2004 North Macedonia
1 October 2004 Norway
24 September 2004 Panama
4 November 2004 Peru
22 September 2004 Philippines
3 September 2004 Poland
16 September 2004 Portugal
22 October 2004 Romania
14 October 2004 Serbia
30 September 2004 Singapore
7 October 2004 Slovakia
23 September 2004 Slovenia
15 October 2004 South Africa
6 August 2004 South Korea
17 September 2004 Spain
17 September 2004 Sweden
21 October 2004 Switzerland
20 August 2004 Taiwan
26 August 2004 Thailand
1 October 2004 Turkey
25 August 2004 UAE
23 July 2004 USA
2 September 2004 Ukraine
5 November 2004 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $292,542,992
Production Universal Pictures, Motion Picture THETA Produktionsgesellschaft, The Kennedy/Marshall Company
Also known as
The Bourne Supremacy, La supremacía Bourne, Die Bourne Verschwörung, Превосходство Борна, A Bourne-csapda, A Supremacia Bourne, Born ustunligi, Borna pārspēks, Bornas: Absoliutus pranašumas, Bornova nadmoć, Bornun üstünlüyü, Bourne'i ülemvõim, Bourneduellen, Bourneova nadmoć, Bournov mýtus, Bournova premoč, Bournův mýtus, El mito de Bourne, Gåten Jason Bourne, Jason Bourne 2: Medusa Darbesi, Krucjata Bourne'a, La mort dans la peau, La supremacía de Bourne, Medusan isku, Siêu Điệp Viên 2: Quyền Lực Của Bourne, Sti skia ton kataskopon, Supremacia, Supremaţia lui Bourne, Στη σκιά των κατασκόπων, Борн артықшылығы, Перевага Борна, Превъзходството на Борн, बॉर्न सुप्रिमेसी, ボーン・スプレマシー, 神鬼認證2：神鬼疑雲, 谍影重重2
Director
Paul Greengrass
Paul Greengrass
Cast
Matt Damon
Matt Damon
Franka Potente
Franka Potente
Joan Allen
Joan Allen
Tomas Arana
Tomas Arana
Brian Cox
Brian Cox
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 13 votes
7.7 IMDb
Quotes
Pamela Landy [over the phone] What if I can't find her?
Jason Bourne [while watching her through the rifle scope] It's easy. She's standing right next to you.
Stills
