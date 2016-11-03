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Poster of Versus
6.4
Versus - Trailer
Kinoafisha Films Versus
6.4

Versus

, 2016
Molot
Russia / Drama, Sport / 18+
Trailers
Poster of Versus
6.4
Versus - Trailer
Versus  Trailer

Cast

Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Victor Stroev aka Russian Hammer
Oksana Akinshina
Oksana Akinshina
Vera
Sergey Chirkov
Sergey Chirkov
Alik
Anton Shagin
Anton Shagin
Shark
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Nikita Panfilov
Nikita Panfilov
Soldat
Melvin Manhoef
Manuel Rivera aka Typhoon
Evgeniy Evdokimov
Vrach Viktora
Dmitriy Penkov
Okhrannik Akuly
Oleg Pospolitak
Zhurnalist
Aleksandr Simkin
Director Nurbek Egen
Writer Oleg Malovichko
Composer DJ Gruv, Paul Mills
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2016
Online premiere 7 April 2017
World premiere 3 November 2016
Release date
3 November 2016 Russia Централ Партнершип 12+
3 November 2016 Belarus
11 November 2016 Estonia
3 November 2016 Kazakhstan
3 November 2016 Ukraine
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $1,465,048
Production Russian Golden Episodes
Also known as
Molot, Versus, El luchador, Rywal, The Hammer, Vasar, Versus - De Volta ao Ringue, Versus - The Final Knockout, Veseris, Молот, Чука, ヴァーサス, 俄罗斯之锤

Film rating

6.4
Rate 196 votes
4.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2873 In the Drama genre  1142 In the Sport genre  50 In films of Russia  391 In films of 2016  131
Updated 21 February 2026

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Versus - Trailer
Versus Trailer
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