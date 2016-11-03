Cast
Melvin Manhoef
Manuel Rivera aka Typhoon
Evgeniy Evdokimov
Vrach Viktora
Dmitriy Penkov
Okhrannik Akuly
Oleg Pospolitak
Zhurnalist
Cast and Crew
Composer
DJ Gruv, Paul Mills
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 51 minutes
Production year
2016
Online premiere
7 April 2017
World premiere
3 November 2016
Release date
|3 November 2016
|Russia
| Централ Партнершип
|12+
|3 November 2016
|Belarus
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|11 November 2016
|Estonia
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|3 November 2016
|Kazakhstan
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|3 November 2016
|Ukraine
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Budget
$5,000,000
Worldwide Gross
$1,465,048
Production
Russian Golden Episodes
Also known as
Molot, Versus, El luchador, Rywal, The Hammer, Vasar, Versus - De Volta ao Ringue, Versus - The Final Knockout, Veseris, Молот, Чука, ヴァーサス, 俄罗斯之锤