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Poster of Zyat
5.0
Zyat - Trailer
Kinoafisha Films Zyat
5.0

Zyat

, 2024
Zyat
Russia / Comedy, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Zyat
5.0
Zyat - Trailer
Zyat  Trailer

Synopsis

In the center of the plot is an exemplary husband and exemplary father Oleg. His life is measured and planned for years to come. But fate has its own plans: the young beauty daughter Alyona falls in love with the once best friend ...

Cast

Dmitriy Nagiev
Dmitriy Nagiev
Irina Pegova
Irina Pegova
Yan Tsapnik
Yan Tsapnik
Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Grigory Siyatvinda
Grigory Siyatvinda
Aleksandr Zlatopolskiy
Aleksandr Zlatopolskiy
Margarita Dyachenkova
Margarita Dyachenkova
Kira
Dimitriy Krasilov
Dimitriy Krasilov
Artyom Minin
Polina Abrashkina
Bliznyashka-2
Sofya Abrashkina
Bliznyashka-1
Elizaveta Azarova
Lena
Director Anario Mamedov
Writer Denis Kaymakov
Composer Kazi, Aleksandr Mikhalchuk, Vladimir Sudakov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2024
Online premiere 29 December 2024
World premiere 21 November 2024
Release date
21 November 2024 Russia Централ Партнершип
21 November 2024 Azerbaijan 12+
21 November 2024 Belarus
21 November 2024 Kyrgyzstan
21 November 2024 Uzbekistan 12+
Worldwide Gross $1,579,825
Production Berg Sound, Kinokompaniya Temp, WeiT Media
Also known as
Zyat, Зять

Film rating

5.0
Rate 41 votes
4.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3804 In the Comedy genre  1068 In the Drama genre  1342 In the Romantic genre  406 In films of Russia  702 In films of 2024  251
Updated 12 January 2025

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