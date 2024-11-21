Cast
Polina Abrashkina
Bliznyashka-2
Sofya Abrashkina
Bliznyashka-1
Cast and Crew
Writer
Denis Kaymakov
Composer
Kazi, Aleksandr Mikhalchuk, Vladimir Sudakov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2024
Online premiere
29 December 2024
World premiere
21 November 2024
Release date
|21 November 2024
|Russia
| Централ Партнершип
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|21 November 2024
|Azerbaijan
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|12+
|21 November 2024
|Belarus
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|21 November 2024
|Kyrgyzstan
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|21 November 2024
|Uzbekistan
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|12+
Worldwide Gross
$1,579,825
Production
Berg Sound, Kinokompaniya Temp, WeiT Media