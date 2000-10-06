Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Meet the Parents
7.2
Kinoafisha Films Meet the Parents
7.2

Meet the Parents

, 2000
Meet the Parents
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Meet the Parents
7.2

Synopsis

Male nurse Greg Focker meets his girlfriend's parents before proposing, but her suspicious father is every date's worst nightmare.

Cast

Robert De Niro
Robert De Niro
Jack Byrnes
Ben Stiller
Ben Stiller
Greg Focker
Teri Polo
Teri Polo
Pam Byrnes
Blythe Danner
Blythe Danner
Dina Byrnes
Nicole DeHuff
Debbie Byrnes
Jon Abrahams
Jon Abrahams
Denny Byrnes
Owen Wilson
Owen Wilson
Kevin Rawley
Tom McCarthy
Tom McCarthy
Bob Banks
James Rebhorn
James Rebhorn
Dr. Larry Banks
Phyllis George
Linda Banks
Director Jay Roach
Writer Greg Glienna, John Hamburg, Mary Ruth Clarke, Jim Herzfeld
Composer Randy Newman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2000
Online premiere 18 December 2019
World premiere 6 October 2000
Release date
10 January 2001 Russia 12+
11 January 2001 Argentina
26 December 2000 Australia
7 December 2000 Austria
12 January 2001 Brazil
22 December 2000 Bulgaria
28 December 2000 Czechia
25 December 2000 Denmark
17 January 2001 Egypt
2 February 2001 Estonia
15 December 2000 Finland
3 January 2001 France
7 December 2000 Germany
15 December 2000 Great Britain
12 January 2001 Greece
22 February 2001 Hong Kong
25 January 2001 Hungary
12 January 2001 Iceland
26 January 2001 India
15 December 2000 Ireland
14 December 2000 Israel
2 February 2001 Italy
31 March 2001 Japan
10 January 2001 Kazakhstan
17 January 2001 Kuwait
26 January 2001 Lithuania
1 February 2001 Malaysia
2 February 2001 Mexico
14 December 2000 Netherlands
26 December 2000 New Zealand
15 December 2000 Norway
11 January 2001 Peru
26 December 2000 Poland
5 January 2001 Romania
13 January 2001 South Korea
22 December 2000 Spain
15 December 2000 Sweden
7 December 2000 Switzerland
24 February 2001 Taiwan
29 December 2000 Turkey
6 October 2000 USA
10 January 2001 Ukraine
2 February 2001 Yugoslavia
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $330,444,045
Production Universal Pictures, Dreamworks Pictures, Nancy Tenenbaum Films
Also known as
Meet the Parents, La familia de mi novia, Meine Braut, ihr Vater und ich, Släkten är värst, Знакомство с родителями, Apádra ütök, Chú Rể Trình Làng, Cunoaşte părinţii, Dozvola za brak, Els pares d'ella, Entrando Numa Fria, Foter je lotor, Fotr je lotr, Gabros tis symforas, Iepazīsties, mani vecāki, Kohtumine äiaga, La belle-famille, Los padres de ella, Maata - Pita Se Milo, Mon beau-père et moi, Njeni tastari, Ota-onalar bilan uchrashish, Paskutinis tėvų išbandymas, Perhe on painajainen, Pgosh et Ha-Horim, Poznaj mojego tatę, Protivný svokor, Slekten er verst, Socrii, Svokor je lotor, Ti presento i miei, Um Sogro Do Pior, Un socru de coșmar, Valideynlərlə tanışlıq, Zor Baba, Γαμπρός της συμφοράς, Ата-аналармен таныстық, Запознай се с нашите, Знайомство з батьками, Њени родитељи, ミート・ザ・ペアレンツ, 門當父不對, Gamprós tis symforás, Zapoznaĭ se s nashite, Znakomstvo s roditelyami, Znayomstvo z batʹkamy, 拜见岳父大人, Njeni roditelji

Film rating

7.2
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Meet the Parents

Quotes

Dina Byrnes I had no idea you could milk a cat!
Greg Focker Oh yeah, you can milk anything with nipples.
Jack Byrnes [He reacts] I have nipples, Greg, could you milk me?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Meet the Parents

Little Fockers
Little Fockers Comedy
2010, USA
6.0
Father of the Bride Part II
Father of the Bride Part II Drama, Comedy
1995, USA
6.0
Zyat
Zyat Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
4.0
The Second Act
The Second Act Comedy
2024, France
6.0
Meet the Fockers
Meet the Fockers Comedy
2004, USA
6.0
The Secret Life of Walter Mitty
The Secret Life of Walter Mitty Comedy
2013, USA
7.0
Wedding Crashers
Wedding Crashers Comedy, Romantic
2005, USA
6.0
Along Came Polly
Along Came Polly Comedy, Romantic
2004, USA
6.0
The Heartbreak Kid
The Heartbreak Kid Romantic, Comedy, Drama
2007, USA
6.0
Analyze That
Analyze That Comedy
2002, USA / Australia
5.0
There's Something About Mary
There's Something About Mary Comedy
1998, USA
7.0
Starsky & Hutch
Starsky & Hutch Action, Comedy
2004, Great Britain / South Korea
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more