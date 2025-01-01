Anario Mamedov

Menu
Date of Birth
19 February 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Actor
Popular Films
9.5
Bald Nanny
(2025)
7.0
Mezhdu nami
(2024)
6.3
Odna doma
(2024)
Filmography
All
26
Films
11
TV Shows
15
Writer
6
Director
24
Producer
1
9.5
Bald Nanny
Lysyy nyan
Action, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
5.8
Bar MoskvaChiki
Bar MoskvaChiki
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Razyskivayetsya Ded Moroz
Razyskivayetsya Ded Moroz
Family
2024, Russia
6.3
Odna doma
Odna doma
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
5
Zyat
Zyat
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Watch trailer
7
Mezhdu nami
Mezhdu nami
Comedy, Romantic, Mystery
2024, Russia
Watch trailer
5.6
Maldivy podozhdut
Maldivy podozhdut
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Zacepka
Detective
2022, Russia
Vasha tetya Lyusi
Romantic
2022, Russia
Smertelnyy nomer
War, Drama
2021, Russia
Samogonschicy
Drama, Comedy, Romantic
2021, Russia
Posledniy aksel
Drama, Sport
2021, Russia
Prizrak
Action
2021, Russia
Odno teploe slovo
Romantic
2020, Russia
Draiv
Action
2020, Russia
Pereputannye
Drama, Romantic
2020, Russia
Tonkie materii
Drama, Romantic
2020, Russia
Advokat Ardashev
Detective
2019, Russia
Kalbimin Sultani
Drama, Romantic, History
2019, Turkey/Russia
Mozhete zvat menya papoj
Comedy
2016, Russia
Lyubov v rozyske
Comedy, Romantic, Detective
2015, Russia
3.3
Nevalyashka-2
Nevalyashka-2
Sport, Comedy
2014, Russia
5.6
Legend of the island of Dvid
Legenda ostrova Dvid
Adventure, Family
2010, Russia
Watch trailer
5.6
Vlublen i bezoruzhen
Vlublen i bezoruzhen
Comedy, Romantic
2010, Russia
Show more
