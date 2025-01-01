Anario Mamedov

Menu
Date of Birth
19 February 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer, Actor

Popular Films

Bald Nanny 9.5
Bald Nanny (2025)
Mezhdu nami 7.0
Mezhdu nami (2024)
Odna doma 6.3
Odna doma (2024)

Filmography

Genre
Year
All 26 Films 11 TV Shows 15 Writer 6 Director 24 Producer 1
Bald Nanny 9.5
Bald Nanny Lysyy nyan
Action, Comedy, Family 2025, Russia
Watch trailer
Bar MoskvaChiki 5.8
Bar MoskvaChiki Bar MoskvaChiki
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Razyskivayetsya Ded Moroz Razyskivayetsya Ded Moroz
Family 2024, Russia
Odna doma 6.3
Odna doma Odna doma
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Zyat 5
Zyat Zyat
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Watch trailer
Mezhdu nami 7
Mezhdu nami Mezhdu nami
Comedy, Romantic, Mystery 2024, Russia
Watch trailer
Maldivy podozhdut 5.6
Maldivy podozhdut Maldivy podozhdut
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Zacepka
Zacepka
Detective 2022, Russia
Vasha tetya Lyusi
Vasha tetya Lyusi
Romantic 2022, Russia
Smertelnyy nomer
Smertelnyy nomer
War, Drama 2021, Russia
Samogonschicy
Samogonschicy
Drama, Comedy, Romantic 2021, Russia
Posledniy aksel
Posledniy aksel
Drama, Sport 2021, Russia
Prizrak
Prizrak
Action 2021, Russia
Odno teploe slovo
Odno teploe slovo
Romantic 2020, Russia
Draiv
Draiv
Action 2020, Russia
Pereputannye
Pereputannye
Drama, Romantic 2020, Russia
Tonkie materii
Tonkie materii
Drama, Romantic 2020, Russia
Advokat Ardashev
Advokat Ardashev
Detective 2019, Russia
Kalbimin Sultani
Kalbimin Sultani
Drama, Romantic, History 2019, Turkey/Russia
Mozhete zvat menya papoj
Mozhete zvat menya papoj
Comedy 2016, Russia
Lyubov v rozyske
Lyubov v rozyske
Comedy, Romantic, Detective 2015, Russia
Nevalyashka-2 3.3
Nevalyashka-2 Nevalyashka-2
Sport, Comedy 2014, Russia
Legend of the island of Dvid 5.6
Legend of the island of Dvid Legenda ostrova Dvid
Adventure, Family 2010, Russia
Watch trailer
Vlublen i bezoruzhen 5.6
Vlublen i bezoruzhen Vlublen i bezoruzhen
Comedy, Romantic 2010, Russia
Show more
