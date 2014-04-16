Menu
Kinoafisha Films Serial (Bad) Weddings

Serial (Bad) Weddings

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A Catholic French couple sees their life upside down when their four daughters get married to men of different religion and origins.
Serial (Bad) Weddings - trailer in russian
Serial (Bad) Weddings  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2014
World premiere 16 April 2014
Release date
17 July 2014 Russia Cinema Prestige 16+
9 October 2014 Albania
29 January 2015 Argentina
17 July 2014 Azerbaijan
17 July 2014 Belarus
25 June 2014 Belgium
6 August 2015 Brazil
19 August 2016 Bulgaria
21 September 2014 Canada
16 April 2015 Chile
23 October 2014 Czechia
20 November 2014 Denmark
31 July 2015 Estonia
9 January 2015 Finland
16 April 2014 France
24 July 2014 Germany
15 November 2014 Great Britain
5 June 2014 Greece
1 January 2015 Hong Kong
21 May 2015 Hungary
27 November 2014 Israel
5 February 2015 Italy
19 March 2016 Japan
17 July 2014 Kazakhstan
19 June 2014 Lebanon
6 March 2015 Mexico
26 June 2014 Netherlands
24 July 2014 North Macedonia
17 October 2014 Norway
11 June 2015 Peru
14 November 2014 Poland
24 July 2014 Portugal
14 November 2014 Romania
9 October 2014 Serbia
11 December 2014 Singapore
16 October 2014 South Korea
19 December 2014 Spain
17 October 2014 Sweden
5 February 2015 Switzerland
22 August 2014 Turkey
16 April 2014 USA
19 March 2015 Ukraine
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $176,404,493
Production Les films du 24, TF1 Droits Audiovisuels, TF1 Films Production
Also known as
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?, Serial (Bad) Weddings, Monsieur Claude und seine Töchter, Dios mío, ¿qué hemos hecho?, (Ne)Tikros prancūziškos vestuvės, Bazi nagy francia lagzik, Bog, le kaj smo zagresili?, Bon Dieu!, Bröllopskaos, Bryllupskaos, Co jsme komu udělali?, Čo sme komu urobili?, Colorful Weddings, Cu ce ti-am gresit noi, Doamne?, Delisov Toy, Déu meu, però què t'hem fet?, Dios mio ¿Qué hemos hecho?, Dios Mío ¿Qué hemos hecho?, Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?, Familiekaos, Lama ze magia li, Mais qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, No se casen con mis hijas, Non sposate le mie figlie!, Pulmakaos, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?, Que Mal Eu Fiz a Deus?, Que Mal Fiz Eu a Deus?, Ranskalaista häähumua, Serial Bad Weddings, Šta smo Bogu zgrešili, Sürpriz Damatlar, Ta luda vjenčanja, Thee mou, ti Sou kaname;, Za jakie grzechy, dobry Boże?, Θεέ μου, τι Σου κάναμε;, Безумная свадьба, Божевільне весілля, За що нам це?, Какво направихме, за Бога, 最高の花婿, 岳父岳母真难当, 岳父岳母真難當, 非常4女婿
Director
Philippe de Chauveron
Philippe de Chauveron
Cast
Christian Clavier
Christian Clavier
Chantal Lauby
Chantal Lauby
Ary Abittan
Ary Abittan
Medi Sadoun
Medi Sadoun
Frederik Chau
Cast and Crew
Similar films for Serial (Bad) Weddings
Do Not Disturb 5.9
Do Not Disturb (2014)
The Big Wedding 6.1
The Big Wedding (2013)
My Big Fat Greek Wedding 7.0
My Big Fat Greek Wedding (2002)
Serial (Bad) Weddings 2 6.1
Serial (Bad) Weddings 2 (2019)
Zyat 5.0
Zyat (2024)
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu? 5.6
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu? (2022)
With Open Arms 5.5
With Open Arms (2017)
Last Call for Nowhere 5.6
Last Call for Nowhere (2016)
Hôtel Normandy 4.9
Hôtel Normandy (2013)
Ibiza 5.1
Ibiza (2019)
Babysitting 2 6.7
Babysitting 2 (2015)
Alibi.com 6.6
Alibi.com (2017)
Film in Collections
Best Wedding Comedies Best Wedding Comedies

Film rating

6.8
Rate 17 votes
7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Андрей 6 July 2020, 21:04
хороший французский фильм!
5 баллов из 10ти!
в очередной раз отмечаю, что французы, пропитываемые толерантностью, жуткие расисты ;))
только вот,… Read more…
Морская 12 February 2016, 21:57
Фильм смотрела еще в мае в Париже.После просмотра на выходе из кинотеатра у моей дочери взяли интервью - какое ее мнение о фильме.Во Франции очень… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Serial (Bad) Weddings - trailer in russian
Serial (Bad) Weddings Trailer in russian
Serial (Bad) Weddings - trailer with russian subtitles
Serial (Bad) Weddings Trailer with russian subtitles
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
