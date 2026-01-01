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Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Kinoafisha
Persons
Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin
Date of Birth
29 June 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.9
The Kitchen
(2012)
7.8
Policeyskoe bratstvo
(2022)
7.6
Chikatilo
(2021)
Filmography
Druzhbany
Comedy
2026, Russia
Otryad 731
History, Drama
2026, Russia
Pasha
Comedy, Drama
2026, Russia
5.9
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Adventure, Family
2026, Russia
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