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Mikhail Tarabukin
Mikhail Tarabukin Mikhail Tarabukin
Kinoafisha Persons Mikhail Tarabukin

Mikhail Tarabukin

Mikhail Tarabukin

Date of Birth
29 June 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

The Kitchen 7.9
The Kitchen (2012)
Policeyskoe bratstvo 7.8
Policeyskoe bratstvo (2022)
Chikatilo 7.6
Chikatilo (2021)

Filmography

Druzhbany
Druzhbany
Comedy 2026, Russia
Otryad 731
History, Drama 2026, Russia
Pasha
Pasha
Comedy, Drama 2026, Russia
Prostokvashino 5.9
Prostokvashino Prostokvashino
Adventure, Family 2026, Russia
Watch trailer
Morozko Morozko
Family 2026, Russia
Nejrovasya
Nejrovasya
Comedy 2025, Russia
Dorogie ucheniki!
Dorogie ucheniki!
Comedy, Drama 2025, Russia
Vernis ko mne
Vernis ko mne
Drama, Romantic 2025, Russia
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