Aleksandr Zlatopolskiy
Aleksandr Zlatopolskiy
Date of Birth
3 March 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.5
Plast
(2022)
6.3
Dark Game
(2024)
5.5
Bitva pap
(2024)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
Family
Horror
Music
Romantic
Thriller
Year
All
2024
2023
2022
2012
All
10
Films
8
TV Shows
2
Producer
3
Actor
10
Prosto zhivi
Drama, Music
2024, Russia
My ne deti
Drama, Comedy, Family
2024, Russia
6.3
Dark Game
DarkGame
Horror, Thriller
2024, Great Britain
Watch trailer
5
Zyat
Zyat
Comedy, Drama, Romantic
2024, Russia
Watch trailer
Zaverbovannyy
Zaverbovannyy
Action, Detective
2024, Russia
5.5
Bitva pap
Bitva pap
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
5.3
Novogodniy ol inklyuziv
Novogodniy ol inklyuziv
Comedy, Family
2023, Russia
Watch trailer
6.5
Plast
Plast
Drama, Crime
2022, Russia
Watch trailer
4.7
Somnambula
Somnambula
Thriller, Drama
2012, Russia
Watch trailer
Idealno nesovmestimy
Comedy, Romantic
, Russia
