Aleksandr Zlatopolskiy
Aleksandr Zlatopolskiy

Date of Birth
3 March 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Pisces

Filmography

Prosto zhivi
Prosto zhivi
Drama, Music 2024, Russia
My ne deti
My ne deti
Drama, Comedy, Family 2024, Russia
Dark Game 6.3
Dark Game DarkGame
Horror, Thriller 2024, Great Britain
Zyat 5
Zyat Zyat
Comedy, Drama, Romantic 2024, Russia
Zaverbovannyy Zaverbovannyy
Action, Detective 2024, Russia
Bitva pap 5.5
Bitva pap Bitva pap
Comedy 2024, Russia
Novogodniy ol inklyuziv 5.3
Novogodniy ol inklyuziv Novogodniy ol inklyuziv
Comedy, Family 2023, Russia
Plast 6.5
Plast Plast
Drama, Crime 2022, Russia
Somnambula 4.7
Somnambula Somnambula
Thriller, Drama 2012, Russia
Idealno nesovmestimy
Comedy, Romantic , Russia
