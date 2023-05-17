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Poster of Mars Express
7.7
Mars Express - Trailer
Kinoafisha Films Mars Express
7.7

Mars Express

, 2023
Mars Express
France / Action, Animation, Detective / 18+
Trailers
Poster of Mars Express
7.7
Mars Express - Trailer
Mars Express  Trailer

Synopsis

In the near future, private detective Aline Ruby and her android partner are hired by a wealthy businessman to track down a notorious hacker. On Mars, they descend deep into the underbelly of the planet’s capital city where they uncover a darker story of brain farms, corruption, and a missing girl who holds a secret about the robots that threaten to change the face of the universe.

Cast

Léa Drucker
Léa Drucker
Aline Ruby
Mathieu Amalric
Mathieu Amalric
Chris Royjacker
Marie Bouvet
Roberta Williams
Marthe Keller
Beryl
Daniel Njo Lobé
Carlos Rivera
Sébastien Chassagne
Inspector Simon Gordaux
Geneviève Doang
Geneviève Doang
Jun Chow 2
Geneviève Doang
Geneviève Doang
Jun Chow 2
Thomas Roditi
Lem
Thierry Jahn
Homme du bar
Thierry Jahn
Homme du bar
Thierry Jahn
Homme du bar
Director Jérémie Périn
Writer Jérémie Périn, Laurent Sarfati
Composer Fred Avril, Philippe Monthaye
Cast and Crew

Animated film details

Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2023
Online premiere 30 April 2024
World premiere 17 May 2023
Release date
8 May 2024 Russia ПРОвзгляд
8 May 2025 Argentina +13
14 March 2024 Azerbaijan
14 March 2024 Bulgaria
22 November 2023 France
25 April 2024 Germany 16
30 January 2026 Japan G
14 March 2024 Kyrgyzstan
14 March 2024 Lithuania N13
9 January 2025 Mexico B
14 March 2024 Moldova
8 February 2024 Netherlands 12
12 July 2024 Poland
25 April 2024 Portugal
2 April 2025 South Korea 15
17 May 2024 Spain 16
14 March 2024 Tajikistan
20 June 2024 Ukraine
14 March 2024 Uzbekistan
Budget €9,000,000
Worldwide Gross $1,540,232
Production Everybody on the Deck, Je Suis Bien Content, Ev.L Prod
Also known as
Mars Express, Expreso Marte, Mars Express. Świat, który nadejdzie, Марс Экспресс, Марс-Експрес, マーズ・エクスプレス, 火星叛客, 火星快车, 마스 익스프레스

Cartoon rating

7.7
Rate 23 votes
7.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  674 In the Action genre  174 In the Animation genre  120 In the Detective genre  7 In films of France  32 In films of 2023  27
Updated 17 February 2026

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Our Review

The ship will proceed without stops.
The ship will proceed without stops. On May 8, thanks to the efforts of the film company "Pro:Vzglyad," one of the brightest animated films of 2023 is being released in Russian theaters — the French sci-fi animation "Mars Express" directed by Jérémie Périn. The world premiere took place last May at the Cannes Film Festival, after which "Mars Express" entered the main competition at the Annecy International Animation Film Festival, and was later nominated for a César…
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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