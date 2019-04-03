Menu
Poster of Terra Wiily
3 posters
Terra Wiily

Terra Wiily

Terra Wiily
Terra Wiily - trailer in russian 2
Terra Wiily  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2019
Online premiere 27 September 2019
World premiere 3 April 2019
Release date
10 May 2019 Russia Экспонента 6+
3 April 2019 Belgium 6
21 February 2020 Canada
11 July 2019 Czechia
16 May 2019 Denmark
3 April 2019 France
23 August 2019 Great Britain
30 July 2020 Greece
7 November 2019 Hungary
29 May 2019 Indonesia SU
18 April 2019 Italy
4 December 2019 Netherlands
31 May 2019 Romania
11 July 2019 Slovakia
26 April 2019 Spain
17 May 2019 Sweden
16 May 2019 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $4,400,985
Production TAT Productions, Bac Films, France 3 Cinéma
Also known as
Terra Willy: Planète inconnue, Astro Kid, Terra Willy, Terra Willy: Unexplored Planet, 僕とロボと不思議な惑星, A spasso con Willy, Astronot Willy: Macera Gezegeni, Mój przyjaciel Ufik, Planeta Willy, Sha'khekhou Otti Ba'Galaxia, Terra Willy, planète inconnue, Terra Willy: Cuộc Phiêu Lưu Đến Hành Tinh Lạ, Terra Willy: planeta desconocido, Terra Willy: Rătăcit prin galaxie, Timmy og monsterplaneten, Vili ja monsteriplaneetta, Vilijeva nepoznata planeta, Villy og monsterplaneten, Willy & monsterplaneten, Willy op de onbekende planeet, Ο πλανήτης του Γουίλι, Віллі і таємнича планета, Маугли дикой планеты, 威利的異星大冒險
Director
Eric Tosti
Eric Tosti
Cast
Timothé Vom Dorp
Edouard Baer
Edouard Baer
Marie-Eugénie Maréchal
Guillaume Lebon
Cast and Crew
Films about Children

Анна Верткина 12 May 2019, 17:15
Фильм абсолютно не интесный, сюжет прямолинейный, шуток нет. Единственный плюс: наличие 3D варианта. Реклама лучше фильма, только 1 балл.
Станислав Ян 18 August 2022, 12:05
Побольше бы таких мультфильмов. очень напомнило Кира Булычева с его Алисой.
Рекомендую к просмотру не только детям! Все лучшее устремляется к звездам!
Terra Wiily - trailer in russian 2
Terra Wiily Trailer in russian 2
Terra Wiily - trailer in russian
Terra Wiily Trailer in russian
