Les As de la Jungle 2, The Jungle Bunch 2: World Tour, Jungle Bunch: Operation Meltdown, Die Dschungelhelden auf Weltreise, The Jungle Bunch - World Tour, Un Jungla de Locura 2, Una jungla de locura 2, Djungelgänget - På äventyr jorden runt, Dzsungel-mentőakció 2: A világ körül, Džungliässad 2. Film, Džungļu patruļa 2, Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa, Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh 2: Quậy Banh Thế Giới, Jungelgjengen på verdensturné, Junglebanden på nye eventyr, La colla de la selva al rescat! 2 Operació al voltant del món, La panda de la selva 4: Pandilla al rescate, Les As de la jungle - Opération Tour du monde, Orman Çetesi: Dünya Turu, Os Super-Heróis da Selva 2, Pandilla al rescate, The Jungle Bunch 2 World Tour, The Jungle Bunch: World Tour, Tzevet Jungle Matrifim Ta'Ollam, Viidakon veijarit 2 - maailman ympäri, Η ζουγκλοπαρέα 2: Ο γύρος του κόσμου, Вартові джунглів 2. Навколо світу, Героите на джунглата 2: Около света, Дозор Джунглей 2, Дозор Джунглей: Кругосветка, Дружината од џунглата 2: Светска турнеја, 熱血搜救隊：翻轉世界, The Jungle Bunch: Operation Meltdown, A Turma da Floresta 2 - Ao Redor do Mundo