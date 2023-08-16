Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Jungle Bunch 2: World Tour
6.3
The Jungle Bunch 2: World Tour - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Jungle Bunch 2: World Tour
6.3

The Jungle Bunch 2: World Tour

, 2023
Les As de la Jungle 2
France / Adventure, Animation / 18+
Trailers
Poster of The Jungle Bunch 2: World Tour
6.3
The Jungle Bunch 2: World Tour - Dubbed trailer
The Jungle Bunch 2: World Tour  Dubbed trailer

Synopsis

Sequel to the film The Jungle Bunch (2017).

Cast

Philippe Bozo
Maurice
Laurent Morteau
Gilbert
Pascal Casanova
Pascal Casanova
Miguel
Emmanuel Curtil
Al
Paul Borne
Bob
Céline Monsarrat
Batricia
David Vincent
Junior
Marie-Christine Darah
Natacha
Frantz Confiac
Tony
Léopoldine Serre
Camélia
Director Laurent Bru, Yannick Moulin, Benoît Somville
Writer David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
Composer Olivier Cussac
Cast and Crew

Animated film details

Country France
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 January 2024
World premiere 16 August 2023
Release date
14 September 2023 Russia Капелла Фильм
18 January 2024 Australia PG
14 September 2023 Azerbaijan 6+
15 March 2024 Bulgaria
28 December 2023 Croatia
12 October 2023 Czechia U
5 February 2024 Denmark
19 September 2024 Dominican Republic
5 January 2024 Estonia
15 March 2024 Finland 7
16 August 2023 France
28 March 2024 Germany 0
5 October 2023 Greece
5 September 2024 Guatemala
25 January 2024 Israel
21 September 2023 Kazakhstan 6+
14 September 2023 Kyrgyzstan
2 February 2024 Latvia U
10 November 2023 Lithuania N
7 September 2023 Moldova
22 February 2024 Montenegro
24 August 2023 Netherlands 6
26 November 2023 New Zealand PG
26 January 2024 Norway
19 January 2024 Poland
12 September 2024 Qatar
8 September 2023 Romania
22 February 2024 Serbia
12 October 2023 Slovakia U
31 January 2024 South Korea All
25 December 2023 Spain
14 September 2023 Tajikistan
12 September 2024 UAE TBC
2 February 2024 USA
9 November 2023 Ukraine
14 September 2023 Uzbekistan 6+
1 September 2023 Viet Nam
Budget €7,910,000
Worldwide Gross $11,580,770
Production France 3 Cinéma, M6 Films, Master Films
Also known as
Les As de la Jungle 2, The Jungle Bunch 2: World Tour, Jungle Bunch: Operation Meltdown, Die Dschungelhelden auf Weltreise, The Jungle Bunch - World Tour, Un Jungla de Locura 2, Una jungla de locura 2, Djungelgänget - På äventyr jorden runt, Dzsungel-mentőakció 2: A világ körül, Džungliässad 2. Film, Džungļu patruļa 2, Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa, Hổ Cánh Cụt và Biệt Đội Rừng Xanh 2: Quậy Banh Thế Giới, Jungelgjengen på verdensturné, Junglebanden på nye eventyr, La colla de la selva al rescat! 2 Operació al voltant del món, La panda de la selva 4: Pandilla al rescate, Les As de la jungle - Opération Tour du monde, Orman Çetesi: Dünya Turu, Os Super-Heróis da Selva 2, Pandilla al rescate, The Jungle Bunch 2 World Tour, The Jungle Bunch: World Tour, Tzevet Jungle Matrifim Ta'Ollam, Viidakon veijarit 2 - maailman ympäri, Η ζουγκλοπαρέα 2: Ο γύρος του κόσμου, Вартові джунглів 2. Навколо світу, Героите на джунглата 2: Около света, Дозор Джунглей 2, Дозор Джунглей: Кругосветка, Дружината од џунглата 2: Светска турнеја, 熱血搜救隊：翻轉世界, The Jungle Bunch: Operation Meltdown, A Turma da Floresta 2 - Ao Redor do Mundo

Cartoon rating

6.3
Rate 17 votes
5.7 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 6 August 2026

Film Trailers

All trailers
The Jungle Bunch 2: World Tour - Dubbed trailer
The Jungle Bunch 2: World Tour Dubbed trailer
The Jungle Bunch 2: World Tour - Teaser
The Jungle Bunch 2: World Tour Teaser
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more