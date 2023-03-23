7.8
The Super Mario Bros. Movie
The Super Mario Bros. Movie

, 2023
The Super Mario Bros. Movie
USA, Japan / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Synopsis

The story of The Super Mario Bros. on their journey through the Mushroom Kingdom.

Cast

Anya Taylor-Joy
Chris Pratt
Seth Rogen
Jack Black
Keegan-Michael Key
Fred Armisen
Director Aaron Horvath, Michael Jelenic
Writer Matthew Fogel
Composer Koji Kondo, Brian Tyler
Cast and Crew

Animated film details

Country USA / Japan
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2023
Online premiere 8 May 2023
World premiere 23 March 2023
Release date
20 April 2026 Russia
5 April 2023 Andorra
5 April 2023 Argentina
30 March 2023 Australia
6 April 2023 Austria
13 April 2023 Azerbaijan 6+
20 April 2023 Bahrain
5 April 2023 Belgium
5 April 2023 Bolivia
6 April 2023 Bosnia and Herzegovina
7 April 2023 Botswana
30 March 2023 Brazil
7 April 2023 Bulgaria
7 April 2023 Canada
5 April 2023 Chile
5 April 2023 China
5 April 2023 Colombia
6 April 2023 Croatia
5 April 2023 Cuba
23 March 2023 Czechia
6 April 2023 Denmark
5 April 2023 Dominican Republic
5 April 2023 Ecuador
19 April 2023 Egypt
5 April 2023 El Salvador
7 April 2023 Estonia
7 April 2023 Eswatini
6 April 2023 Finland
29 March 2023 France
6 April 2023 Georgia PG
6 April 2023 Germany
7 April 2023 Ghana
31 March 2023 Great Britain
6 April 2023 Greece
5 April 2023 Guatemala
5 April 2023 Haiti
5 April 2023 Honduras
5 April 2023 Hong Kong
30 March 2023 Hungary 6
31 March 2023 Iceland Unrated
7 April 2023 India
5 April 2023 Indonesia
31 March 2023 Ireland PG
6 April 2023 Israel
6 April 2023 Italy
27 April 2023 Japan
6 April 2023 Kazakhstan
7 April 2023 Kenya
6 April 2023 Kosovo
20 April 2023 Kuwait
6 April 2023 Kyrgyzstan
7 April 2023 Latvia (none)
7 April 2023 Lesotho
7 April 2023 Lithuania
20 April 2023 Malaysia P13
5 April 2023 Mexico
7 April 2023 Moldova 6
7 April 2023 Mongolia
6 April 2023 Montenegro
7 April 2023 Namibia
5 April 2023 Netherlands 6
5 April 2023 New Zealand PG
5 April 2023 Nicaragua
5 April 2023 Norway
20 April 2023 Oman
5 April 2023 Panama
5 April 2023 Paraguay
5 April 2023 Peru
19 April 2023 Philippines
26 May 2023 Poland
6 April 2023 Portugal
6 April 2023 Puerto Rico PG
20 April 2023 Qatar
7 April 2023 Romania
20 April 2023 Saudi Arabia
6 April 2023 Serbia
6 April 2023 Singapore
6 April 2023 Slovakia
7 April 2023 South Africa
3 May 2023 South Korea
31 March 2023 Spain
5 April 2023 Sweden 7
5 April 2023 Switzerland
7 April 2023 Taiwan
7 April 2023 Tanzania
6 April 2023 Thailand
14 April 2023 Turkey
20 April 2023 UAE TBC
7 April 2023 USA PG
7 April 2023 Uganda
23 March 2023 Ukraine 0+
5 April 2023 Uruguay
6 April 2023 Uzbekistan
5 April 2023 Venezuela
7 April 2023 Viet Nam
7 April 2023 Zambia
7 April 2023 Zimbabwe
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $1,360,751,325
Production Universal Pictures, Nintendo, Illumination Entertainment
Also known as
The Super Mario Bros. Movie, Super Mario Bros.: La película, Der Super Mario Bros. Film, Super Mario Bros. La película, Super Mario Bros. Film, Super Mario Bros. filmen, Super Mario Bros. le film, Super Mario Bros.: O Filme, Братья Супер Марио в кино, Brata Super Mario Film, Broliai Super Mario. Filmas, De Super Mario Bros Movie, Film Super Mario Bersaudara, Ha'Akhim Super Mario: Ha'Seret, Phim Anh Em Super Mario, Super Mario birodarlar kinoda, Super Mario braća film, Super Mario brāļi: Filma, Super Mario Bros, Super Mario Bros - Il film, Super Mario Bros: Film, Super Mario Bros: Filmul, Super Mario Bros: La pelicula, Super Mario Bros: The Movie, Super Mario Bros: Η ταινία, Super Mario Bros., Super Mario Bros. Biómyndin, Super Mario Bros. La pel·lícula, Super Mario Bros. ve filmu, Super Mario Bros. vo filme, Super Mario Bros.: A film, Süper Mario Kardeşler Filmi, Super Mario qardaşları kinoda, Untitled Illumination Entertainment Project, Untitled Mario Movie, Брати Супер Маріо в кіно, Супер Марио Bros.: Филмът, Супер Марио бародарони дар кино, Супер Марио бир туугандар кинодо, Супер Марио браћа: Филм, Фільм Браты Супер Марыё, सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी, ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー, スーパーマリオブラザーズムービー, 超级马力欧兄弟大电影, 超级马里奥兄弟, 超級瑪利歐兄弟大電影, 超級瑪利歐兄弟電影版

Cartoon rating

7.8
Rate 70 votes
7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  515 In the Adventure genre  142 In the Animation genre  85 In the Comedy genre  109 In films of USA  346 In films of Japan  34 In films of 2023  24

Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

