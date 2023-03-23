The story of The Super Mario Bros. on their journey through the Mushroom Kingdom.
|20 April 2026
|Russia
|5 April 2023
|Andorra
|5 April 2023
|Argentina
|30 March 2023
|Australia
|6 April 2023
|Austria
|13 April 2023
|Azerbaijan
|6+
|20 April 2023
|Bahrain
|5 April 2023
|Belgium
|5 April 2023
|Bolivia
|6 April 2023
|Bosnia and Herzegovina
|7 April 2023
|Botswana
|30 March 2023
|Brazil
|7 April 2023
|Bulgaria
|7 April 2023
|Canada
|5 April 2023
|Chile
|5 April 2023
|China
|5 April 2023
|Colombia
|6 April 2023
|Croatia
|5 April 2023
|Cuba
|23 March 2023
|Czechia
|6 April 2023
|Denmark
|5 April 2023
|Dominican Republic
|5 April 2023
|Ecuador
|19 April 2023
|Egypt
|5 April 2023
|El Salvador
|7 April 2023
|Estonia
|7 April 2023
|Eswatini
|6 April 2023
|Finland
|29 March 2023
|France
|6 April 2023
|Georgia
|PG
|6 April 2023
|Germany
|7 April 2023
|Ghana
|31 March 2023
|Great Britain
|6 April 2023
|Greece
|5 April 2023
|Guatemala
|5 April 2023
|Haiti
|5 April 2023
|Honduras
|5 April 2023
|Hong Kong
|30 March 2023
|Hungary
|6
|31 March 2023
|Iceland
|Unrated
|7 April 2023
|India
|5 April 2023
|Indonesia
|31 March 2023
|Ireland
|PG
|6 April 2023
|Israel
|6 April 2023
|Italy
|27 April 2023
|Japan
|6 April 2023
|Kazakhstan
|7 April 2023
|Kenya
|6 April 2023
|Kosovo
|20 April 2023
|Kuwait
|6 April 2023
|Kyrgyzstan
|7 April 2023
|Latvia
|(none)
|7 April 2023
|Lesotho
|7 April 2023
|Lithuania
|20 April 2023
|Malaysia
|P13
|5 April 2023
|Mexico
|7 April 2023
|Moldova
|6
|7 April 2023
|Mongolia
|6 April 2023
|Montenegro
|7 April 2023
|Namibia
|5 April 2023
|Netherlands
|6
|5 April 2023
|New Zealand
|PG
|5 April 2023
|Nicaragua
|5 April 2023
|Norway
|20 April 2023
|Oman
|5 April 2023
|Panama
|5 April 2023
|Paraguay
|5 April 2023
|Peru
|19 April 2023
|Philippines
|26 May 2023
|Poland
|6 April 2023
|Portugal
|6 April 2023
|Puerto Rico
|PG
|20 April 2023
|Qatar
|7 April 2023
|Romania
|20 April 2023
|Saudi Arabia
|6 April 2023
|Serbia
|6 April 2023
|Singapore
|6 April 2023
|Slovakia
|7 April 2023
|South Africa
|3 May 2023
|South Korea
|31 March 2023
|Spain
|5 April 2023
|Sweden
|7
|5 April 2023
|Switzerland
|7 April 2023
|Taiwan
|7 April 2023
|Tanzania
|6 April 2023
|Thailand
|14 April 2023
|Turkey
|20 April 2023
|UAE
|TBC
|7 April 2023
|USA
|PG
|7 April 2023
|Uganda
|23 March 2023
|Ukraine
|0+
|5 April 2023
|Uruguay
|6 April 2023
|Uzbekistan
|5 April 2023
|Venezuela
|7 April 2023
|Viet Nam
|7 April 2023
|Zambia
|7 April 2023
|Zimbabwe