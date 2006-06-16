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Poster of Nacho Libre
6.3
Kinoafisha Films Nacho Libre
6.3

Nacho Libre

, 2006
Nacho Libre
Germany, USA / Comedy / 18+
Poster of Nacho Libre
6.3

Cast

Jack Black
Jack Black
Nacho
Ana de la Reguera
Ana de la Reguera
Sister Encarnación
Darius Rose
Chancho
Eduardo Gómez
Chuy
Carla Jimenez
Carla Jimenez
Peter Stormare
Peter Stormare
Héctor Jiménez
Héctor Jiménez
Esqueleto
Troy Gentile
Troy Gentile
Moises Arias
Moises Arias
Juan Pablo
Carlos Maycotte
Segundo Nuñez
Richard Montoya
Guillermo
Cesar Gonzalez
Ramses
Director Jared Hess
Writer Jerusha Hess, Mike White, Jared Hess
Composer Danny Elfman
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
Online premiere 11 August 2006
World premiere 16 June 2006
Release date
7 September 2006 Russia UPI 12+
14 September 2006 Argentina
14 September 2006 Australia
7 September 2006 Belarus
15 November 2006 Belgium
28 July 2006 Brazil
16 June 2006 Canada PG
1 October 2006 Colombia
11 August 2006 Denmark
1 November 2006 France
19 October 2006 Germany
11 August 2006 Great Britain
15 September 2006 Iceland
17 November 2006 Italy
3 November 2006 Japan
7 September 2006 Kazakhstan
2 August 2006 Kuwait
11 August 2006 Mexico
18 January 2007 Netherlands
15 September 2006 Panama
22 June 2006 Puerto Rico
20 July 2006 Singapore
18 August 2006 Spain
15 September 2006 Sweden
10 November 2006 Turkey
16 June 2006 USA
7 September 2006 Ukraine
MPAA PG
Budget $35,000,000
Worldwide Gross $99,255,460
Production Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Black & White Productions
Also known as
Nacho Libre, Super Nacho, Супер Начо, Bozí zápasník, Gönüllü Kahraman, Načas Libras, Načo, Načo Libre, Super Nacho - O Herói do Wrestling, Untitled Jack Black Project, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Ο μασκοφόρος παλαιστής, Борець Начо, Начо Либре, नाचो लिब्रे, ナチョ・リブレ　覆面の神様, 衰腳神父, 나쵸 리브레, Boží zápasník, O Maskofóros Palaistís

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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