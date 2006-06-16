Film details
Country
Germany / USA
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2006
Online premiere
11 August 2006
World premiere
16 June 2006
Release date
|7 September 2006
|Russia
| UPI
|12+
|14 September 2006
|Argentina
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|14 September 2006
|Australia
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|7 September 2006
|Belarus
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|15 November 2006
|Belgium
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|28 July 2006
|Brazil
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|16 June 2006
|Canada
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|PG
|1 October 2006
|Colombia
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|11 August 2006
|Denmark
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|1 November 2006
|France
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|19 October 2006
|Germany
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|11 August 2006
|Great Britain
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|15 September 2006
|Iceland
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|17 November 2006
|Italy
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|3 November 2006
|Japan
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|7 September 2006
|Kazakhstan
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|2 August 2006
|Kuwait
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|11 August 2006
|Mexico
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|18 January 2007
|Netherlands
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|15 September 2006
|Panama
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|22 June 2006
|Puerto Rico
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|20 July 2006
|Singapore
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|18 August 2006
|Spain
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|15 September 2006
|Sweden
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|10 November 2006
|Turkey
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|16 June 2006
|USA
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|7 September 2006
|Ukraine
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MPAA
PG
Budget
$35,000,000
Worldwide Gross
$99,255,460
Production
Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Black & White Productions
Also known as
Nacho Libre, Super Nacho, Супер Начо, Bozí zápasník, Gönüllü Kahraman, Načas Libras, Načo, Načo Libre, Super Nacho - O Herói do Wrestling, Untitled Jack Black Project, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ, Ο μασκοφόρος παλαιστής, Борець Начо, Начо Либре, नाचो लिब्रे, ナチョ・リブレ 覆面の神様, 衰腳神父, 나쵸 리브레, Boží zápasník, O Maskofóros Palaistís