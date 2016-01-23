Menu
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.1
Kung Fu Panda 3

Kung Fu Panda 3

Kung Fu Panda 3
Synopsis

Continuing his "legendary adventures of awesomeness", Po must face two hugely epic, but different threats: one supernatural and the other a little closer to his home.
Country USA / China
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2016
Online premiere 19 August 2016
World premiere 23 January 2016
Release date
28 January 2016 Russia Двадцатый Век Фокс 6+
17 March 2016 Argentina
24 March 2016 Australia
28 January 2016 Azerbaijan
28 January 2016 Belarus
23 March 2016 Belgium
3 March 2016 Brazil
29 January 2016 Bulgaria
29 January 2016 Canada
17 March 2016 Chile
29 January 2016 China
17 March 2016 Colombia
17 March 2016 Czechia
17 March 2016 Denmark
18 March 2016 Estonia
18 March 2016 Finland
30 March 2016 France
17 March 2016 Germany
18 March 2016 Great Britain
17 March 2016 Greece
17 March 2016 Hong Kong
17 March 2016 Hungary
8 March 2016 Indonesia
11 March 2016 Ireland
17 March 2016 Israel
17 March 2016 Italy
28 January 2016 Kazakhstan
17 March 2016 Kuwait
18 March 2016 Lithuania
17 March 2016 Malaysia
17 March 2016 Mexico
13 April 2016 Netherlands
24 March 2016 New Zealand PG
18 March 2016 Norway
29 January 2016 Pakistan
17 March 2016 Peru
17 March 2016 Philippines
1 April 2016 Poland
17 March 2016 Portugal
18 March 2016 Romania
17 March 2016 Singapore
17 March 2016 Slovakia
28 January 2016 South Korea
11 March 2016 Spain
18 March 2016 Sweden
17 March 2016 Switzerland
10 March 2016 Thailand G
17 March 2016 UAE
29 January 2016 USA
17 March 2016 Ukraine
17 March 2016 Uruguay
18 March 2016 Viet Nam
MPAA PG
Budget $145,000,000
Worldwide Gross $521,170,825
Production DreamWorks Animation, Oriental DreamWorks, China Film Group Corporation (CFGC)
Also known as
Kung Fu Panda 3, Gong fu xiong mao 3, Кунг-фу Панда 3, 功夫熊貓3, Kung Fu Panda 3., Kung-fu panda 3, O Panda do Kung Fu 3, Panday-e Kung Fu-kar 3, Κουνγκ φου πάντα 3, Кунг Фу Панда 3, Панда Кунг-Фу 3, カンフー・パンダ3, 功夫熊猫3
Director
Jennifer Yuh Nelson
Jennifer Yuh Nelson
Alessandro Carloni
Cast
Jack Black
Jack Black
Bryan Cranston
Bryan Cranston
Angelina Jolie
Angelina Jolie
Seth Rogen
Seth Rogen
Cast and Crew
Place in the rating
In overall ranking  1092
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Man 10 October 2015, 16:18
Надеюсь ПО озвучивать будет не Галустян ✊
Quotes
Shifu If you only do what you can do, you'll never be better than what you are.
Po But I like who I am!
Shifu You don't even know who you are!
