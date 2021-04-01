Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Mortal Kombat

Mortal Kombat

Mortal Kombat 18+
Напомним о выходе в прокат
Mortal Kombat - trailer in russian
Mortal Kombat  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2021
Online premiere 1 April 2021
World premiere 1 April 2021
Release date
8 April 2021 Russia UPI 18+
15 April 2021 Argentina +13
22 April 2021 Australia
15 April 2021 Brazil
23 April 2021 Canada
20 May 2021 Denmark
16 April 2021 Finland
6 May 2021 Germany
5 August 2021 Greece
8 April 2021 Hong Kong
27 May 2021 Hungary
23 April 2021 India
14 April 2021 Indonesia
9 April 2021 Ireland
1 July 2021 Israel
30 May 2021 Italy
29 April 2021 Kazakhstan 18+
30 April 2021 Lithuania
8 April 2021 Macao D
15 April 2021 Mexico C
7 April 2021 Netherlands
19 April 2021 Portugal
16 June 2021 Romania
8 April 2021 Singapore
27 May 2021 Slovakia
9 April 2021 South Africa 16
8 April 2021 South Korea
23 April 2021 Spain
6 May 2021 Switzerland
8 April 2021 Taiwan, Province of China
8 April 2021 Thailand
23 April 2021 USA
6 May 2021 Ukraine
9 April 2021 Viet Nam
MPAA R
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $84,426,031
Production New Line Cinema, Atomic Monster, Broken Road Productions
Also known as
Mortal Kombat, Мортал Комбат, 真人快打, Borba Smrtnika, Combate mortal, Maut Ka Sangraam, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat: Cuộc Chiến Sinh Tử, Mortal Kombat: Đấu Trường Sinh Tử, Mortal Kombat: Devastation, Mortal Kombat: Филмът, Ölümcül Dövüş, Smrtonosni spopad, Борба Смртника, Мортал Камбат, मॉर्टल कॉमबैट, 모탈 컴뱃, モータルコンバット
Director
Simon McQuoid
Simon McQuoid
Cast
Ludi Lin
Ludi Lin
Joe Taslim
Joe Taslim
Tadanobu Asano
Tadanobu Asano
Mehcad Brooks
Mehcad Brooks
Jessica McNamee
Jessica McNamee
Cast and Crew
Similar films for Mortal Kombat
Mortal Kombat Legends: Snow Blind 6.7
Mortal Kombat Legends: Snow Blind (2022)
Jungle Cruise 7.4
Jungle Cruise (2021)
Godzilla vs. Kong 7.0
Godzilla vs. Kong (2021)
The Suicide Squad 7.2
The Suicide Squad (2021)
The Tomorrow War 6.6
The Tomorrow War (2021)
Those Who Wish Me Dead 6.3
Those Who Wish Me Dead (2021)
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms 6.5
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021)
Monster Hunter 6.1
Monster Hunter (2020)
Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge 7.4
Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (2020)
Untitled Godzilla Sequel 6.5
Untitled Godzilla Sequel (2019)
Mortal Kombat: Annihilation 3.7
Mortal Kombat: Annihilation (1997)
Barb Wire 5.2
Barb Wire (1996)
Film in Collections
Underground Fighting Films Underground Fighting Films
Martial Arts Films Martial Arts Films

Film rating

6.7
Rate 89 votes
6.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2389 In the Action genre  536 In the Fantasy genre  154 In the Sci-Fi genre  307 In films of USA  1461
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Двэйн Niggaz 5 January 2021, 17:59
Столько его ждали. Наконец то увидим МК
Лишь бы не лажа оказалась.
User 8 April 2021, 13:53
Фильм огонь,давно не получал удавольствия от просмотра
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Mortal Kombat - trailer in russian
Mortal Kombat Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Mortal Kombat
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more