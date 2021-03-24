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Poster of Godzilla vs. Kong
7.0
Godzilla vs. Kong - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Godzilla vs. Kong
7.0

Godzilla vs. Kong

, 2021
Godzilla vs. Kong
USA / Sci-Fi, Action, Drama / 18+
Trailers
Poster of Godzilla vs. Kong
7.0
Godzilla vs. Kong - Dubbed trailer
Godzilla vs. Kong  Dubbed trailer

Synopsis

The Gigantic Kong meets the unstoppable Godzilla. The world watches to see which one becomes the king of all monsters.

Cast

Alexander Skarsgard
Alexander Skarsgard
Nathan Lind
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Madison Russell
Ziyi Zhang
Ziyi Zhang
Brian Tyree Henry
Brian Tyree Henry
Bernie Hayes
Eiza González
Eiza González
Maia Simmons
Rebecca Hall
Rebecca Hall
Ilene Andrews
Shun Oguri
Shun Oguri
Ren Serizawa
Julian Dennison
Julian Dennison
Josh Valentine
Lance Reddick
Lance Reddick
Guillermin
Kyle Chandler
Kyle Chandler
Mark Russell
Demián Bichir
Demián Bichir
Walter Simmons
Director Adam Wingard
Writer Michael Dougherty, Max Borenstein, Terry Rossio, Zach Shields, Eric Pearson
Composer Tom Holkenborg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2021
Online premiere 25 March 2021
World premiere 24 March 2021
Release date
25 March 2021 Russia UPI 12+
20 May 2021 Argentina
24 March 2021 Australia
1 April 2021 Brazil
26 March 2021 Bulgaria
31 March 2021 Canada
25 March 2021 Chile
26 March 2021 China
10 June 2021 Czechia
20 May 2021 Denmark
26 March 2021 Ecuador
28 May 2021 Estonia MS12
14 May 2021 Finland
22 April 2021 France TP
29 July 2021 Greece
24 March 2021 Hong Kong
20 May 2021 Hungary
26 March 2021 Iceland
24 March 2021 India
24 March 2021 Indonesia
26 March 2021 Ireland
8 July 2021 Italy
14 May 2021 Japan
7 May 2021 Lithuania
25 March 2021 Mexico
20 May 2021 Netherlands
26 March 2021 Norway
20 May 2021 Portugal
11 June 2021 Romania
25 March 2021 Saudi Arabia
25 March 2021 Serbia
25 March 2021 Singapore
20 May 2021 Slovakia
25 March 2021 South Korea
25 March 2021 Spain
28 May 2021 Sweden
24 March 2021 Taiwan
25 March 2021 Thailand G
26 March 2021 Turkey
31 March 2021 USA
26 March 2021 Ukraine
26 March 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $470,116,094
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Village Roadshow
Also known as
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Film rating

7.0
Rate 61 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1899 In the Sci-Fi genre  244 In the Action genre  427 In the Drama genre  838 In films of USA  1157 In films of 2021  56
Updated 18 January 2023

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Godzilla vs. Kong - Dubbed trailer
Godzilla vs. Kong Dubbed trailer
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