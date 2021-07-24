Menu
Poster of Jungle Cruise
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.5
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Jungle Cruise

Jungle Cruise

Jungle Cruise 18+
Напомним о выходе в прокат
Jungle Cruise - second trailer in russian
Jungle Cruise  second trailer in russian
Country USA
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2021
Online premiere 29 July 2021
World premiere 24 July 2021
Release date
29 July 2021 Russia Disney Studios 12+
29 July 2021 Australia
29 July 2021 Austria
29 July 2021 Brazil
30 July 2021 Canada
12 November 2021 China
29 July 2021 Czechia
30 July 2021 Estonia
30 July 2021 Finland
28 July 2021 France
29 July 2021 Germany
30 July 2021 Great Britain
29 July 2021 Greece
29 July 2021 Hong Kong
29 July 2021 Hungary
24 September 2021 India
30 July 2021 Ireland
28 July 2021 Italy
29 July 2021 Kazakhstan 12+
30 July 2021 Mexico
28 July 2021 Netherlands
30 July 2021 Poland
29 July 2021 Portugal
29 July 2021 Singapore
29 July 2021 Slovakia
28 July 2021 South Korea
30 July 2021 Spain
28 July 2021 Sweden
28 July 2021 Switzerland
30 July 2021 Taiwan 保護級
30 July 2021 Turkey
30 July 2021 USA
29 July 2021 Ukraine
30 July 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $220,889,446
Production Walt Disney Pictures, Davis Entertainment, Flynn Picture Company
Also known as
Jungle Cruise, ジャングル・クルーズ, Avantura u džungli, Croazieră în junglă, Croisière dans la jungle, Džiunglių kruizas, Dzsungeltúra, Dzungliseiklus, Džungļu kruīzs, Expedice: Džungle, Expedícia: Džungľa, Jungle Cruise: A Maldição nos Confins da Selva, Križarjene skozi džunglo, Krstarenje džunglom, Orman Macerası, Thám Hiểm Rừng Xanh, Wyprawa do dżungli, Περιπέτεια στη ζούγκλα, Джунглидегі круиз, Круиз в джунглата, Круиз по джунглям, Круїз у джунглях, جنقل كروز, 정글 크루즈, 丛林奇航, 叢林奇航, 幻險森林奇航
Director
Jaume Collet-Serra
Jaume Collet-Serra
Cast
Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Emily Blunt
Emily Blunt
Jack Whitehall
Jack Whitehall
Edgar Ramirez
Edgar Ramirez
Paul Giamatti
Paul Giamatti
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 129 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1170
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

10 August 2021, 11:10
"Идеология гомосексуализма" - это сильно. Шутки как шутки, подтекста не вижу, а 2/3 зала лежит наверняка от смеха.
vladimir 28 January 2021, 08:14
пОСМОТРИМ
Quotes
Frank Wolff If you're lucky enough to have one person in this life to care about, then that's world enough for me.
Film Trailers All trailers
Jungle Cruise - second trailer in russian
Jungle Cruise Second trailer in russian
Jungle Cruise - trailer in russian
Jungle Cruise Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Jungle Cruise
Stills
