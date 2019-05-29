Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Poster of Untitled Godzilla Sequel
Рейтинги
6.6 IMDb Rating: 6
Rate
11 posters
Kinoafisha Films Untitled Godzilla Sequel

Untitled Godzilla Sequel

Godzilla: King of Monsters 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

The next chapter in Warner Bros. Pictures' and Legendary Pictures' cinematic MonsterVerse: an epic action adventure that pits Godzilla against some of the most popular monsters in pop culture history.
Untitled Godzilla Sequel - trailer 2
Untitled Godzilla Sequel  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2019
Online premiere 14 June 2019
World premiere 29 May 2019
Release date
30 May 2019 Russia КАРО Премьер 16+
21 June 2019 Andorra
30 May 2019 Australia
29 May 2019 Belgium 16
30 May 2019 Brazil
31 May 2019 Canada PG
31 May 2019 China
30 May 2019 Czechia
30 May 2019 Denmark
31 May 2019 Estonia
30 May 2019 Finland
29 May 2019 France
30 May 2019 Germany
29 May 2019 Great Britain
30 May 2019 Greece
30 May 2019 Hong Kong
30 May 2019 Hungary
30 May 2019 India
29 May 2019 Indonesia
29 May 2019 Ireland
30 May 2019 Italy
31 May 2019 Japan
31 May 2019 Lithuania N-13
31 May 2019 Mexico
30 May 2019 Netherlands
30 May 2019 New Zealand M
31 May 2019 Norway
30 May 2019 Portugal
29 May 2019 Romania 12
30 May 2019 Singapore
30 May 2019 Slovakia
29 May 2019 South Korea
21 June 2019 Spain
29 May 2019 Sweden
29 May 2019 Switzerland
29 May 2019 Taiwan
31 May 2019 Turkey
31 May 2019 USA
30 May 2019 Ukraine
31 May 2019 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $170,000,000
Worldwide Gross $387,300,138
Production Warner Bros., Legendary Pictures, Toho
Also known as
Godzilla: King of the Monsters, Godzilla II: El rey de los monstruos, Godzilla II: King of the Monsters, Godzilla 2, Godzilla 2: King of the Monsters, Godzilla II: Rei dos Monstros, Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử, Fathom, Godzila 2, Godzila 2: Kralj pošasti, Godzilla 2: Canavarlar Kralı, Godzilla 2: Król potworów, Godzilla 2: Melekh Ha'Miflatzot, Godzilla II - A szörnyek királya, Godzilla II - King of the Monsters, Godzilla II : Roi des monstres, Godzilla II Král monster, Godzilla II: koletiste kuningas, Godzilla II: Kráľ monštier, Godzilla II: Kralj zvijeri, Godzilla II: Król potworów, Godzilla II: Regele monștrilor, Godzilla: Briesmoņu karalis, Godzilla: Mahluqlar qiroli, Godzilla: Mbreti i përbindëshave, Godzilla: Rey de los monstruos, Godzilla: Roi des monstres, Γκοτζίλα II: Ο βασιλιάς των τεράτων, Годзила: Кралят на чудовищата, Годзила: Краљ чудовишта, Годзилла 2: Король монстров, Ґодзілла II: Король Монстрів, गॉडजि़ला 2: किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ, 哥吉拉 Ⅱ 怪獸之王, 哥斯拉2：怪兽之王
Director
Michael Dougherty
Michael Dougherty
Cast
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown
Vera Farmiga
Vera Farmiga
Sally Hawkins
Sally Hawkins
Kyle Chandler
Kyle Chandler
Bradley Whitford
Bradley Whitford
Cast and Crew
Similar films for Untitled Godzilla Sequel
Godzilla 6.0
Godzilla (2014)
Godzilla vs. Kong 7.0
Godzilla vs. Kong (2021)
Godzilla and Kong 7.4
Godzilla and Kong (2024)
Mortal Kombat 6.7
Mortal Kombat (2021)
Jumanji: The Next Level 7.4
Jumanji: The Next Level (2019)
Rampage 7.0
Rampage (2018)
Jurassic World: Fallen Kingdom 7.0
Jurassic World: Fallen Kingdom (2018)
Pacific Rim: Uprising 6.4
Pacific Rim: Uprising (2018)
Bumblebee 7.3
Bumblebee (2018)
War for the Planet of the Apes 7.4
War for the Planet of the Apes (2017)
Transformers: The Last Knight 6.2
Transformers: The Last Knight (2017)
Kong: Skull Island 7.2
Kong: Skull Island (2017)
Film in Collections
Godzilla Movies in Order Godzilla Movies in Order
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

6.6
Rate 89 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2569
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Аршак Караханян 31 May 2019, 00:38
Не понравилось. 3D качество низкое, на половине фильма уснул. 2часа ни о чём!
SKY 10 June 2019, 15:09
Такой дичайшей буры я не смотрел лет 20, как перестал смотреть тв3. Очень ждал это кино и такой облом.
Film Trailers All trailers
Untitled Godzilla Sequel - trailer 2
Untitled Godzilla Sequel Trailer 2
Untitled Godzilla Sequel - russian final trailer
Untitled Godzilla Sequel Russian final trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Untitled Godzilla Sequel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more