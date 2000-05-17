Film Reviews
No reviewsWrite review
|22 December 2003
|Russia
|18+
|8 March 2001
|Argentina
|26 December 2000
|Australia
|26 October 2000
|Austria
|11 October 2000
|Belgium
|20 October 2000
|Brazil
|6 October 2000
|Canada
|10 July 2000
|Czechia
|1 September 2000
|Denmark
|11 March 2001
|Estonia
|22 August 2000
|Finland
|18 October 2000
|France
|30 June 2000
|Germany
|15 September 2000
|Great Britain
|27 October 2000
|Greece
|21 December 2000
|Hong Kong
|11 January 2001
|Hungary
|22 September 2000
|Iceland
|15 September 2000
|Ireland
|1 March 2001
|Israel
|18 October 2000
|Italy
|23 December 2000
|Japan
|22 December 2003
|Kazakhstan
|17 November 2000
|Lithuania
|9 March 2001
|Mexico
|26 October 2000
|Netherlands
|22 March 2001
|New Zealand
|27 August 2000
|Norway
|4 October 2001
|Peru
|20 October 2000
|Poland
|27 October 2000
|Portugal
|19 October 2001
|Romania
|12 April 2001
|Singapore
|23 February 2023
|Slovakia
|23 November 2000
|Slovenia
|21 February 2019
|South Korea
|27 October 2000
|Spain
|8 September 2000
|Sweden
|18 October 2000
|Switzerland
|1 December 2000
|Turkey
|22 September 2000
|USA
|22 December 2003
|Ukraine
|28 June 2001
|Uruguay