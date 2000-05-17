Menu
7.3 IMDb Rating: 7.9
Kinoafisha Films Dancer in the Dark

Dancer in the Dark

Dancer in the Dark 18+
Synopsis

An east European girl goes to America with her young son, expecting it to be like a Hollywood film.
Country Denmark / Germany / Netherlands / USA / Great Britain / France / Sweden / Finland / Iceland / Norway
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2000
World premiere 17 May 2000
Release date
22 December 2003 Russia 18+
8 March 2001 Argentina
26 December 2000 Australia
26 October 2000 Austria
11 October 2000 Belgium
20 October 2000 Brazil
6 October 2000 Canada
10 July 2000 Czechia
1 September 2000 Denmark
11 March 2001 Estonia
22 August 2000 Finland
18 October 2000 France
30 June 2000 Germany
15 September 2000 Great Britain
27 October 2000 Greece
21 December 2000 Hong Kong
11 January 2001 Hungary
22 September 2000 Iceland
15 September 2000 Ireland
1 March 2001 Israel
18 October 2000 Italy
23 December 2000 Japan
22 December 2003 Kazakhstan
17 November 2000 Lithuania
9 March 2001 Mexico
26 October 2000 Netherlands
22 March 2001 New Zealand
27 August 2000 Norway
4 October 2001 Peru
20 October 2000 Poland
27 October 2000 Portugal
19 October 2001 Romania
12 April 2001 Singapore
23 February 2023 Slovakia
23 November 2000 Slovenia
21 February 2019 South Korea
27 October 2000 Spain
8 September 2000 Sweden
18 October 2000 Switzerland
1 December 2000 Turkey
22 September 2000 USA
22 December 2003 Ukraine
28 June 2001 Uruguay
MPAA R
Budget $12,800,000
Worldwide Gross $40,061,153
Production Zentropa Entertainments, Trust Film Svenska, Film i Väst
Also known as
Dancer in the Dark, Bailando en la oscuridad, Bailarina en la oscuridad, Plesačica u tami, Танцующая в темноте, Bailar en la oscuridad, Dançando no Escuro, Dansând cu noaptea, Danser dans le noir, Dejotāja Tumsā, Horevontas sto skotadi, Karanlıkta dans, Myrkradansarinn, Plesalka v temi, Raghsandeh dar tariki, Šokėja tamsoje, Táncos a sötétben, Tańcząc w ciemnościach, Tanec v temnotách, Tanečnica v tme, Tantsija pimeduses, Taps, Χορεύοντας στο σκοτάδι, Та, що танцює у пітьмі, Танцьорка в мрака, ダンサー・イン・ザ・ダーク, 在黑暗中漫舞
Director
Lars von Trier
Lars von Trier
Cast
Björk
Björk
Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
David Morse
David Morse
Peter Stormare
Peter Stormare
Joel Grey
Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.9 IMDb
