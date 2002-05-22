Menu
Poster of Irréversible - Inversion Intégrale
7.3 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films Irréversible - Inversion Intégrale

Irréversible - Inversion Intégrale

Irréversible - Inversion Intégrale 18+
Irréversible - Inversion Intégrale - trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2020
Online premiere 15 December 2014
World premiere 22 May 2002
Release date
18 February 2021 Russia A-One Films 18+
1 May 2003 Argentina 18
12 February 2004 Australia R18+
14 November 2003 Austria 18
5 June 2002 Belgium
26 September 2003 Brazil 18
13 November 2003 Czechia 18+
21 November 2003 Denmark 15
22 May 2002 France 16
11 September 2003 Germany 18
31 January 2003 Great Britain 18
27 September 2002 Greece 17
19 December 2003 Hong Kong III
10 April 2003 Hungary 18
31 January 2003 Iceland 16
31 January 2003 Ireland 18
26 June 2003 Israel 18
24 May 2002 Italy VM18
8 February 2003 Japan R18+
31 January 2003 Kazakhstan
19 December 2003 Macao D
24 December 2003 Mexico C
1 August 2002 Netherlands 16
6 June 2003 Norway 18
5 June 2003 Peru 18
24 January 2003 Poland
29 December 2002 Portugal M/18
4 April 2003 South Korea 18
11 October 2002 Spain 18
10 October 2003 Sweden 15
24 May 2002 Switzerland
9 November 2002 Taiwan R-18
29 November 2002 Turkey
29 January 2004 Uruguay
MPAA NC-17
Worldwide Gross $6,490,733
Production 120 Films, Canal+, Eskwad
Also known as
Irréversible, Irreversible, Irreversibel, Irréversible - Inversion Intégrale, Irreversível, Неповратно, Alex, Bez mane, Dönüş Yok, Ireversibil, Irreversibel - The Straight Cut, Irreversible - Syntiset, Mi anastrepsimos, Nepovratno, Nesugrąžinamas laikas, Nieodwracalne, Ümberpööramatu, Visszafordíthatatlan, Μη αναστρέψιμος, Незворотність, Необратимо, Необратимость, Необратимость. Полная инверсия, Отпозади, 돌이킬 수 없는, アレックス, 不可撤销, 不可逆轉
Director
Gaspar Noé
Gaspar Noé
Cast
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Vincent Cassel
Vincent Cassel
Albert Dupontel
Albert Dupontel
Philippe Nahon
Philippe Nahon
Jo Prestia
Jo Prestia
Film rating

7.3
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

bum.91 4 February 2021, 10:22
Покажите в Нижегородских кинотеатрах , очень ждем
Pavel Khromov 19 February 2021, 12:35
Честно большей дряни за последние 10 лет не видел. Напоминает Сербский фильм, но там хотя бы сюжет закручен.
Отвратительно, скучно, примитивно.… Read more…
Irréversible - Inversion Intégrale - trailer in russian
