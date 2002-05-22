Irréversible - Inversion Intégrale
18+
Country
France
Runtime
1 hour 26 minutes
Production year
2020
Online premiere
15 December 2014
World premiere
22 May 2002
Release date
|18 February 2021
|Russia
| A-One Films
|18+
|1 May 2003
|Argentina
|
|18
|12 February 2004
|Australia
|
|R18+
|14 November 2003
|Austria
|
|18
|5 June 2002
|Belgium
|
|
|26 September 2003
|Brazil
|
|18
|13 November 2003
|Czechia
|
|18+
|21 November 2003
|Denmark
|
|15
|22 May 2002
|France
|
|16
|11 September 2003
|Germany
|
|18
|31 January 2003
|Great Britain
|
|18
|27 September 2002
|Greece
|
|17
|19 December 2003
|Hong Kong
|
|III
|10 April 2003
|Hungary
|
|18
|31 January 2003
|Iceland
|
|16
|31 January 2003
|Ireland
|
|18
|26 June 2003
|Israel
|
|18
|24 May 2002
|Italy
|
|VM18
|8 February 2003
|Japan
|
|R18+
|31 January 2003
|Kazakhstan
|
|
|19 December 2003
|Macao
|
|D
|24 December 2003
|Mexico
|
|C
|1 August 2002
|Netherlands
|
|16
|6 June 2003
|Norway
|
|18
|5 June 2003
|Peru
|
|18
|24 January 2003
|Poland
|
|
|29 December 2002
|Portugal
|
|M/18
|4 April 2003
|South Korea
|
|18
|11 October 2002
|Spain
|
|18
|10 October 2003
|Sweden
|
|15
|24 May 2002
|Switzerland
|
|
|9 November 2002
|Taiwan
|
|R-18
|29 November 2002
|Turkey
|
|
|29 January 2004
|Uruguay
|
|
MPAA
NC-17
Worldwide Gross
$6,490,733
Production
120 Films, Canal+, Eskwad
Also known as
Irréversible, Irreversible, Irreversibel, Irréversible - Inversion Intégrale, Irreversível, Неповратно, Alex, Bez mane, Dönüş Yok, Ireversibil, Irreversibel - The Straight Cut, Irreversible - Syntiset, Mi anastrepsimos, Nepovratno, Nesugrąžinamas laikas, Nieodwracalne, Ümberpööramatu, Visszafordíthatatlan, Μη αναστρέψιμος, Незворотність, Необратимо, Необратимость, Необратимость. Полная инверсия, Отпозади, 돌이킬 수 없는, アレックス, 不可撤销, 不可逆轉
