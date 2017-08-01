Menu
IMDb Rating: 7
The Killing of a Sacred Deer

The Killing of a Sacred Deer 18+
Synopsis

Steven, a charismatic surgeon, is forced to make an unthinkable sacrifice after his life starts to fall apart, when the behavior of a teenage boy he has taken under his wing turns sinister.
Country Great Britain
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2017
Online premiere 28 December 2017
World premiere 1 August 2017
Release date
15 February 2018 Russia A-One Films 18+
3 November 2017 Australia
1 November 2017 Belgium
8 February 2018 Brazil
2 November 2017 Czechia
9 November 2017 Denmark
19 January 2018 Estonia
3 November 2017 Finland
1 November 2017 France
28 December 2017 Germany
3 November 2017 Great Britain
2 November 2017 Greece
30 November 2017 Hong Kong
3 January 2018 Indonesia
3 November 2017 Ireland
28 June 2018 Italy
9 February 2019 Mexico C
29 November 2017 Netherlands
24 November 2017 Norway
1 December 2017 Poland
4 January 2018 Portugal
26 January 2018 Romania
23 November 2017 Slovenia
12 July 2018 South Korea
1 December 2017 Spain
10 November 2017 Sweden
1 November 2017 Switzerland
22 December 2017 Taiwan
30 November 2017 Thailand 15
17 November 2017 Turkey
3 November 2017 USA
28 December 2017 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $6,938,106
Production Element Pictures, A24, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Also known as
The Killing of a Sacred Deer, El sacrificio del ciervo sagrado, Mise à mort du cerf sacré, Убийство священного оленя, Egy szent szarvas meggyilkolása, El sacrificio de un ciervo sagrado, Il sacrificio del cervo sacro, Kutsal Geyiğin Ölümü, La'harog a'yal kadosh, Muqaddas kiyikni o'ldirish, Müqəddəs maralın ölümü, O Sacrifício de Um Cervo Sagrado, O Sacrifício do Cervo Sagrado, Püha hirve tapmine, Šventojo elnio nužudymas, Svētā brieža nogalināšana, Ubijanje svetega jelena, Ubojstvo svetog jelena, Uciderea cerbului sacru, Zabicie świętego jelenia, Zabití posvátného jelena, Zabitie posvätného jeleňa, Ο θάνατος του ιερού ελαφιού, Вбивство священного оленя, Қасиетті бұғыны өлтіру, Убийството на свещения елен, Убиство светог јелена, 킬링 디어, 圣鹿之死, 聖なる鹿殺し　キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア, 聖鹿之死
Director
Yorgos Lanthimos
Yorgos Lanthimos
Cast
Nicole Kidman
Nicole Kidman
Colin Farrell
Colin Farrell
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone
Raffey Cassidy
Raffey Cassidy
Bill Camp
Bill Camp
Similar films for The Killing of a Sacred Deer
The Lobster 6.4
The Lobster (2015)
Dogtooth 7.1
Dogtooth (2009)
Saint Maud 6.7
Saint Maud (2019)
The Lighthouse 7.1
The Lighthouse (2019)
Nimic 6.6
Nimic (2019)
The Favourite 7.5
The Favourite (2018)
Suspiria 6.7
Suspiria (2018)
Under the Silver Lake 5.8
Under the Silver Lake (2018)
Climax 7.0
Climax (2018)
The House That Jack Built 6.9
The House That Jack Built (2018)
Good Time 7.7
Good Time (2017)
Mother! 6.7
Mother! (2017)

6.9
7 IMDb
Film Reviews

Александра Шаповал 16 April 2018, 14:17
Миф и судьба
Имя греческого кудесника Йоргоса Лантимоса на слуху. Странные, загадочные, не похожие ни на что картины «Клык», «Альпы» привлекли к… Read more…
akshinidze 13 February 2019, 10:03
Кратко о фильме: Кардиолог периодически в дали от семьи встречается с каким-то мальчиком, дарит ему подарки, ужинает с ним. Через какое-то время… Read more…
Goofs

Having brought lemonade to the young patients in the hospital, Martin confesses to Steven that he is responsible for the children's ailments. Any reasonably intelligent person would have the drink tested for poison at once. Steven, though an accomplished cardiac surgeon, fails to do so.

Quotes
Martin You know, not long after my dad died, someone told me that I eat spaghetti the exact same way he did. They said what an extraordinary impression this fact had made on them. Look at the boy, look how he eats spaghetti. Exactly the same way his father did. He sticks his fork in. He twirls it around, around, around, around, around. Then he sticks it in his mouth. At that time, I thought I was the only one who ate spaghetti that way. Me and my dad. Later, of course, I found out that everyone eats spaghetti the exact same way. Exact same way, exact same way. This made me very upset. Very upset. Maybe even, um, more upset than when they told me he was dead. My dad.
Martin I don't know if what is happening is fair, but it's the only thing I can think of that's close to justice.
The Killing of a Sacred Deer - trailer in russian
The Killing of a Sacred Deer Trailer in russian
Stills

