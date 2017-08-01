Country Great Britain

Runtime 1 hour 49 minutes

Production year 2017

Online premiere 28 December 2017

World premiere 1 August 2017

MPAA R

Worldwide Gross $6,938,106

Production Element Pictures, A24, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board

Also known as

The Killing of a Sacred Deer, El sacrificio del ciervo sagrado, Mise à mort du cerf sacré, Убийство священного оленя, Egy szent szarvas meggyilkolása, El sacrificio de un ciervo sagrado, Il sacrificio del cervo sacro, Kutsal Geyiğin Ölümü, La'harog a'yal kadosh, Muqaddas kiyikni o'ldirish, Müqəddəs maralın ölümü, O Sacrifício de Um Cervo Sagrado, O Sacrifício do Cervo Sagrado, Püha hirve tapmine, Šventojo elnio nužudymas, Svētā brieža nogalināšana, Ubijanje svetega jelena, Ubojstvo svetog jelena, Uciderea cerbului sacru, Zabicie świętego jelenia, Zabití posvátného jelena, Zabitie posvätného jeleňa, Ο θάνατος του ιερού ελαφιού, Вбивство священного оленя, Қасиетті бұғыны өлтіру, Убийството на свещения елен, Убиство светог јелена, 킬링 디어, 圣鹿之死, 聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア, 聖鹿之死