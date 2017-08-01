|15 February 2018
|Russia
|A-One Films
|18+
|3 November 2017
|Australia
|1 November 2017
|Belgium
|8 February 2018
|Brazil
|2 November 2017
|Czechia
|9 November 2017
|Denmark
|19 January 2018
|Estonia
|3 November 2017
|Finland
|1 November 2017
|France
|28 December 2017
|Germany
|3 November 2017
|Great Britain
|2 November 2017
|Greece
|30 November 2017
|Hong Kong
|3 January 2018
|Indonesia
|3 November 2017
|Ireland
|28 June 2018
|Italy
|9 February 2019
|Mexico
|C
|29 November 2017
|Netherlands
|24 November 2017
|Norway
|1 December 2017
|Poland
|4 January 2018
|Portugal
|26 January 2018
|Romania
|23 November 2017
|Slovenia
|12 July 2018
|South Korea
|1 December 2017
|Spain
|10 November 2017
|Sweden
|1 November 2017
|Switzerland
|22 December 2017
|Taiwan
|30 November 2017
|Thailand
|15
|17 November 2017
|Turkey
|3 November 2017
|USA
|28 December 2017
|Ukraine
Having brought lemonade to the young patients in the hospital, Martin confesses to Steven that he is responsible for the children's ailments. Any reasonably intelligent person would have the drink tested for poison at once. Steven, though an accomplished cardiac surgeon, fails to do so.
Имя греческого кудесника Йоргоса Лантимоса на слуху. Странные, загадочные, не похожие ни на что картины «Клык», «Альпы» привлекли к… Read more…