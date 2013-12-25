Menu
Poster of Nymphomaniac: Vol. II
IMDb Rating: 6.6
Nymphomaniac: Vol. II

Nymphomaniac: Vol. II

Nymphomaniac: Part Two 18+
Synopsis

The continuation of Joe's sexually dictated life delves into the darker aspects of her adulthood, obsessions and what led to her being in Seligman's care.
Nymphomaniac: Vol. II - international trailer
Nymphomaniac: Vol. II  international trailer
Country Denmark / Belgium / France / Germany / Great Britain
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2014
Online premiere 22 February 2014
World premiere 25 December 2013
6 March 2014 Russia Централ Партнершип 18+
6 March 2014 Belarus
13 March 2014 Brazil
9 January 2014 Czechia 18+
25 December 2013 Denmark
31 January 2014 Estonia
7 February 2014 Finland
29 January 2014 France
3 April 2014 Germany
22 February 2014 Great Britain
20 February 2014 Greece
8 May 2014 Israel
24 April 2014 Italy
6 March 2014 Kazakhstan
18 April 2014 Lithuania
3 July 2014 Mexico C
9 January 2014 Netherlands
16 January 2014 Portugal
3 July 2014 South Korea
24 January 2014 Spain
4 June 2014 Sweden
20 March 2014 USA
6 March 2014 Ukraine
Worldwide Gross $4,935,033
Production Zentropa Entertainments, Zentropa International Köln, Slot Machine
Nymphomaniac: Vol. II, Ninfomanía (vol. 2), Nymphomaniac: Volume II, Нимфоманка: Часть 2, A nimfomániás - 2. rész, İtiraf: Bölüm 2, Người Đàn Bà Cuồng Dâm: Phần 2, Nimfomana Vol. II, Nimfomanė II, Nimfomāne. II daļa, Nimfomanka: Część II, Nimfomanka: Drugi deo, Nimfomanka: drugi dio, Ninfomanía (parte 2), Ninfomaníaca - Vol. 2, Ninfomaníaca: Volume 2, Nümfomaan. II osa, Nymfomaani 2/2, Nymfomanka II, Nymfomanka, cást II., Nymphomaniac - Vol. II, Nymphomaniac : Volume 2, Nymphomaniac (Volume 2), Nymphomaniac (volumen 2), Nymphomaniac: Meros B', Nymphomaniac: Teil 2, Nymphomaniac: The Director's Cut Volume II, Nymphomaniac: Volum 2, Nymphomaniac: Μέρος Β', Nymphomaniaque Volume 2, Nymphomanit - khelek B, Нимфоманка: Част II, Німфоманка: Частина 2, ニンフォマニアック Vol.2, 女性瘾者：第二部, 性愛成癮的女人（下）
Lars von Trier
Charlotte Gainsbourg
Shia LaBeouf
Connie Nielsen
Uma Thurman
Willem Dafoe
6.5
6.6 IMDb
Joe Nobody knew his secret. Most probably not even himself. He sat there with his shame. I suppose I sucked him off, is a kind of apology.
Seligman That's unbelievable!
Joe Listen to me. This is a man who had succeeded in repressing his own desire, who had never before given into it right up until I forced it out. He had lived a life full of denial and had never hurt a soul. I think that's laudable.
Seligman No matter how much I try, I can't find anything laudable in pedophilia.
Joe That's because you think about the, perhaps 5% who actually hurt children. The remaining 95% never live out their fantasies. Think about their suffering. Sexuality is the strongest force in human beings. To be born with a forbidden sexuality must be agonizing. The pedophile who manages to get through life with the shame of his desire, while never acting on it, deserves a bloody medal.
Nymphomaniac: Vol. II - international trailer
