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Poster of Paddington in Peru
7.6
Paddington in Peru - Trailer 2
Kinoafisha Films Paddington in Peru
7.6

Paddington in Peru

, 2024
Paddington in Peru
France, USA / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Paddington in Peru
7.6
Paddington in Peru - Trailer 2
Paddington in Peru  Trailer 2

Synopsis

Paddington travels to Peru to visit his beloved Aunt Lucy, who now resides at the Home for Retired Bears. With the Brown Family in tow, a thrilling adventure ensues when a mystery plunges them into an unexpected journey through the Amazon rainforest and up to the mountain peaks of Peru.

Cast

Ben Whishaw
Ben Whishaw
Paddington Bear
Olivia Colman
Olivia Colman
Antonio Banderas
Antonio Banderas
Emily Mortimer
Emily Mortimer
Mary Brown
Imelda Staunton
Imelda Staunton
Aunt Lucy
Jim Broadbent
Jim Broadbent
Hugh Bonneville
Hugh Bonneville
Henry Brown
Julie Walters
Julie Walters
Amit Shah
Amit Shah
Oliver Maltman
Oliver Maltman
Photo Booth
Joel Fry
Joel Fry
Joe the Postman
Robbie Gee
Robbie Gee
Mr. Barnes
Director Dougal Wilson
Writer Mark Burton, Paul King, Michael Bond, Simon Farnaby
Composer Dario Marianelli
Cast and Crew

Animated film details

Country France / USA
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2024
Online premiere 14 February 2025
World premiere 18 July 2024
Release date
28 November 2024 Russia Вольга
16 January 2025 Argentina ATP
1 January 2025 Australia
30 January 2025 Austria 6
28 November 2024 Azerbaijan
28 November 2024 Belarus
5 February 2025 Belgium
16 January 2025 Brazil
17 January 2025 Bulgaria
17 January 2025 Canada
16 January 2025 Chile TE
1 January 2025 China
16 January 2025 Colombia
9 January 2025 Croatia o.A.
30 January 2025 Czechia
17 January 2025 Estonia
24 January 2025 Finland
5 February 2025 France
2 January 2025 Georgia PG
30 January 2025 Germany
8 November 2024 Great Britain
16 January 2025 Guatemala
29 January 2025 Hong Kong
23 January 2025 Hungary 6
16 January 2025 Iceland Unrated
17 January 2025 India
22 January 2025 Indonesia
8 November 2024 Ireland
6 March 2025 Israel
16 January 2025 Italy
9 May 2025 Japan
16 January 2025 Kazakhstan
17 January 2025 Kyrgyzstan
15 November 2024 Latvia (none)
15 November 2024 Lithuania
16 January 2025 Malaysia
16 January 2025 Mexico A
17 January 2025 Moldova
9 January 2025 Montenegro o.A.
23 January 2025 Netherlands
1 January 2025 New Zealand
17 January 2025 Norway 6
16 January 2025 Panama
16 January 2025 Peru
29 January 2025 Philippines
15 November 2024 Poland
7 November 2024 Portugal
13 February 2025 Puerto Rico PG
9 January 2025 Qatar
17 January 2025 Romania
9 January 2025 Serbia o.A.
16 January 2025 Singapore
16 January 2025 Slovakia U
21 February 2025 South Africa
19 February 2025 South Korea
3 January 2025 Spain
17 January 2025 Sweden 7
20 February 2025 Switzerland 0
29 January 2025 Taiwan
17 January 2025 Tajikistan
9 January 2025 Thailand
17 January 2025 Turkey
18 July 2024 UAE TBC
17 January 2025 USA
16 January 2025 Ukraine
17 January 2025 Uzbekistan
29 January 2025 Viet Nam
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $211,000,000
Production StudioCanal, Columbia Pictures, Kinoshita Group
Also known as
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Cartoon rating

7.6
Rate 73 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  861 In the Adventure genre  208 In the Animation genre  148 In the Comedy genre  179 In films of France  49 In films of USA  550 In films of 2024  40

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