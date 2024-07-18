Paddington travels to Peru to visit his beloved Aunt Lucy, who now resides at the Home for Retired Bears. With the Brown Family in tow, a thrilling adventure ensues when a mystery plunges them into an unexpected journey through the Amazon rainforest and up to the mountain peaks of Peru.
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The director of the two previous films, Paul King, opted not to direct this third instalment, though he proposed the idea for it and remained involved as an executive producer.