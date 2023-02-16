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Poster of Perfect Addiction
5.9
Perfect Addiction - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Perfect Addiction
5.9

Perfect Addiction

, 2023
Perfect Addiction
Germany, Switzerland, USA / Action, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Perfect Addiction
5.9
Perfect Addiction - Dubbed trailer
Perfect Addiction  Dubbed trailer

Synopsis

A female boxing trainer discovers that her champion cage-fighter boyfriend has been cheating on her with her sister and decides to seek revenge by training up his arch-rival to challenge him.

Cast

Manu Bennett
Manu Bennett
Julian
Ross Butler
Ross Butler
Kayden
Alexander Czerwinski
Bookie
Kiana Madeira
Kiana Madeira
Sienna
Maia Morgenstern
Matthew Noszka
Matthew Noszka
Jax
Bree Winslow
Beth
Nicholas Duvernay
Brent
Poppy Gilbert
Cara
Ryan Bown
Evans
Cecilia Diesch
Athena
Director Castille Landon
Writer Stephanie Sanditz, Claudia Tan
Composer Jonathan Sanford
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Switzerland / USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 February 2023
World premiere 16 February 2023
Release date
1 May 2024 Russia RWV Film
24 March 2023 Australia
24 March 2023 Brazil
24 March 2023 Canada 18A
16 February 2023 Germany 12
9 May 2024 Kazakhstan 18+
9 May 2024 Kyrgyzstan 16+
24 March 2023 Spain
22 August 2024 UAE TBC
27 March 2023 USA R
9 May 2024 Uzbekistan 16+
Worldwide Gross $143,705
Production Constantin Film, JB Pictures, Arbor Films
Also known as
Perfect Addiction, A tökéletes függőség, Adicción perfecta, Doskonały rewanż, Kusursuz Takıntı, Vício Perfeito, Идеальная зависимость

Film rating

5.9
Rate 17 votes
5.5 IMDb
Updated 26 April 2024

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Perfect Addiction - Dubbed trailer
Perfect Addiction Dubbed trailer
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