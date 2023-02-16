Cast
Alexander Czerwinski
Bookie
Cast and Crew
Writer
Stephanie Sanditz, Claudia Tan
Composer
Jonathan Sanford
Film details
Country
Germany / Switzerland / USA
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2023
Online premiere
16 February 2023
World premiere
16 February 2023
Release date
|1 May 2024
|Russia
| RWV Film
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|24 March 2023
|Australia
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|24 March 2023
|Brazil
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|24 March 2023
|Canada
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|18A
|16 February 2023
|Germany
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|12
|9 May 2024
|Kazakhstan
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|18+
|9 May 2024
|Kyrgyzstan
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|16+
|24 March 2023
|Spain
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|22 August 2024
|UAE
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|TBC
|27 March 2023
|USA
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|R
|9 May 2024
|Uzbekistan
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|16+
Worldwide Gross
$143,705
Production
Constantin Film, JB Pictures, Arbor Films
Also known as
Perfect Addiction, A tökéletes függőség, Adicción perfecta, Doskonały rewanż, Kusursuz Takıntı, Vício Perfeito, Идеальная зависимость