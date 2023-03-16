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Poster of Wonka
7.5
Wonka - Trailer 2
Kinoafisha Films Wonka
7.5

Wonka

, 2023
Wonka
USA / Adventure, Comedy, Family / 18+
Trailers
Poster of Wonka
7.5
Wonka - Trailer 2
Wonka  Trailer 2

Synopsis

The story will focus specifically on a young Willy Wonka and how he met the Oompa-Loompas on one of his earliest adventures.

Cast

Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Willy Wonka
Hugh Grant
Hugh Grant
Keegan-Michael Key
Keegan-Michael Key
Olivia Colman
Olivia Colman
Mrs. Scrubitt
Rowan Atkinson
Rowan Atkinson
Gustave Die
Ship's Engineer
Murray McArthur
Murray McArthur
Ship's Captain
Paul G. Raymond
Map Seller
Bertie Caplan
Shoeshine Boy
Isy Suttie
Fruit & Veg Vendor
Kobna Holdbrook-Smith
Kobna Holdbrook-Smith
Officer Affable
Matilda Tucker
Young Mother
Director Paul King
Writer Simon Rich, Roald Dahl, Paul King, Simon Farnaby
Composer Joby Talbot
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2023
Online premiere 22 January 2024
World premiere 16 March 2023
Release date
24 July 2026 Russia
12 June 2023 Andorra
14 December 2023 Armenia
7 December 2023 Australia PG
7 December 2023 Austria
14 December 2023 Azerbaijan 16+
5 July 2024 Bolivia
14 December 2023 Brazil
15 December 2023 Bulgaria
8 December 2023 China
7 December 2023 Croatia
14 December 2023 Cyprus
14 December 2023 Czechia
15 December 2023 Denmark
13 December 2023 Estonia
15 December 2023 Finland
13 December 2023 France
14 December 2023 Georgia PG
16 March 2023 Germany
15 December 2023 Great Britain
14 December 2023 Greece
25 December 2023 Hong Kong
14 December 2023 Hungary 6
13 December 2023 Iceland Unrated
8 December 2023 India U
6 December 2023 Indonesia
8 December 2023 Ireland PG
7 December 2023 Israel
14 December 2023 Italy
15 December 2023 Japan
14 December 2023 Kazakhstan
14 December 2023 Kyrgyzstan
15 December 2023 Latvia (none)
15 December 2023 Lithuania
7 December 2023 Mexico
9 November 2023 Moldova AP 12
14 December 2023 Montenegro
13 December 2023 Netherlands 6
15 December 2023 Norway
6 December 2023 Philippines
14 December 2023 Poland
14 December 2023 Portugal
14 December 2023 Puerto Rico PG
15 December 2023 Romania o.A.
14 December 2023 Serbia
13 December 2023 Singapore
31 January 2024 South Korea
17 March 2023 Spain
15 December 2023 Sweden
7 December 2023 Switzerland
29 December 2023 Taiwan
14 December 2023 Tajikistan
7 December 2023 Thailand
15 December 2023 Turkey
14 December 2023 UAE TBC
17 March 2023 USA
14 December 2023 Ukraine
14 December 2023 Uzbekistan
8 December 2023 Viet Nam
Budget $125,000,000
Worldwide Gross $634,502,312
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, The Roald Dahl Story Company
Also known as
Wonka, Вонка, Vonka, 旺卡, Vonkka, Willy Wonka, Γουόνκα, Уонка, ウォンカとチョコレート工場のはじまり, 查理和巧克力工厂前传, วองก้า

Film rating

7.5
Rate 116 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  925 In the Adventure genre  224 In the Comedy genre  197 In the Family genre  110 In films of USA  586 In films of 2023  46
Updated 16 April 2026

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Quotes

[from trailer]
Willy's Mother Every good thing in this world, started with a dream. So you hold on to yours.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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