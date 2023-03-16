The story will focus specifically on a young Willy Wonka and how he met the Oompa-Loompas on one of his earliest adventures.
|24 July 2026
|Russia
|12 June 2023
|Andorra
|14 December 2023
|Armenia
|7 December 2023
|Australia
|PG
|7 December 2023
|Austria
|14 December 2023
|Azerbaijan
|16+
|5 July 2024
|Bolivia
|14 December 2023
|Brazil
|15 December 2023
|Bulgaria
|8 December 2023
|China
|7 December 2023
|Croatia
|14 December 2023
|Cyprus
|14 December 2023
|Czechia
|15 December 2023
|Denmark
|13 December 2023
|Estonia
|15 December 2023
|Finland
|13 December 2023
|France
|14 December 2023
|Georgia
|PG
|16 March 2023
|Germany
|15 December 2023
|Great Britain
|14 December 2023
|Greece
|25 December 2023
|Hong Kong
|14 December 2023
|Hungary
|6
|13 December 2023
|Iceland
|Unrated
|8 December 2023
|India
|U
|6 December 2023
|Indonesia
|8 December 2023
|Ireland
|PG
|7 December 2023
|Israel
|14 December 2023
|Italy
|15 December 2023
|Japan
|14 December 2023
|Kazakhstan
|14 December 2023
|Kyrgyzstan
|15 December 2023
|Latvia
|(none)
|15 December 2023
|Lithuania
|7 December 2023
|Mexico
|9 November 2023
|Moldova
|AP 12
|14 December 2023
|Montenegro
|13 December 2023
|Netherlands
|6
|15 December 2023
|Norway
|6 December 2023
|Philippines
|14 December 2023
|Poland
|14 December 2023
|Portugal
|14 December 2023
|Puerto Rico
|PG
|15 December 2023
|Romania
|o.A.
|14 December 2023
|Serbia
|13 December 2023
|Singapore
|31 January 2024
|South Korea
|17 March 2023
|Spain
|15 December 2023
|Sweden
|7 December 2023
|Switzerland
|29 December 2023
|Taiwan
|14 December 2023
|Tajikistan
|7 December 2023
|Thailand
|15 December 2023
|Turkey
|14 December 2023
|UAE
|TBC
|17 March 2023
|USA
|14 December 2023
|Ukraine
|14 December 2023
|Uzbekistan
|8 December 2023
|Viet Nam