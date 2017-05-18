7.5
7.5

Loveless

, 2017
Loveless
Russia, France, Belgium, Germany / Drama / 18+
7.5
Synopsis

A couple going through a divorce must team up to find their son who has disappeared during one of their bitter arguments.

Cast

Maryana Spivak
Aleksey Rozin
Matvey Novikov
Marina Vasilyeva
Andris Keišs
Aleksey Fateev
Director Andrej Zvyagincev
Writer Oleg Negin, Andrej Zvyagincev
Composer Evgueni Galperine, Sacha Galperine
Cast and Crew

Film details

Country Russia / France / Belgium / Germany
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 2017
Online premiere 9 February 2018
World premiere 18 May 2017
Release date
1 June 2017 Russia WDSSPR 18+
29 March 2018 Austria
1 June 2017 Belarus
1 February 2018 Brazil
18 January 2018 Czechia
4 January 2018 Denmark
8 December 2017 Estonia
20 September 2017 France
15 March 2018 Germany
19 October 2017 Greece
12 April 2018 Hong Kong
1 February 2018 Hungary
1 February 2018 Israel
1 June 2017 Kazakhstan 18+
26 January 2018 Lithuania
5 October 2017 Netherlands
16 March 2018 Romania
18 April 2019 South Korea
26 January 2018 Spain
6 April 2018 Sweden
26 December 2017 Turkey
19 April 2018 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $3,928,358
Production Non-Stop Productions, Why Not Productions, Senator Film Produktion
Also known as
Nelyubov, Loveless, Sin amor, Faute d'amour, Saknaden, Нелюбов, Ahava kha'sera, Armastuseta, Bez lásky, Bez ljubavi, Brez ljubezni, Choris Agapi, Fãrã iubire, Loveless - Sem Amor, Nemeilė, Nemilovaní, Niemiłość, Rakkautta vailla, Savnet, Sem Amor, Sense amor, Sevgisiz, Szeretet nélkül, Χωρίς αγάπη, Без љубави, Некоханий, Нелюбовь, ラブレス, 无爱可诉, 當愛不見了

Film rating

7.5
Rate 67 votes
7.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  965 In the Drama genre  453 In films of Russia  52 In films of France  60 In films of Belgium  7 In films of Germany  37 In films of 2017  29

