Matvey Novikov
Matvey Novikov
Matvey Novikov
Matvey Novikov
Actor type
Dramatic actor, Thriller hero
Popular Films
7.5
Loveless
(2017)
6.1
Sny Alisy
(2023)
Filmography
6.1
Sny Alisy
Thriller, Detective, Mystery
2023, Russia
7.5
Loveless
Loveless
Drama
2017, Russia / France / Belgium / Germany
Watch trailer
