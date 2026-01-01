Menu
Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva

Marina Vasilyeva

Marina Vasilyeva

Date of Birth
2 August 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Rasputye 8.4
Rasputye (2020)
Loveless 7.5
Loveless (2017)
Tkachevy na svyazi 7.2
Tkachevy na svyazi (2024)

Filmography

Genre
Year
Ugolek
Drama 2026, Russia
Nespyashchie v Sosnovke
Nespyashchie v Sosnovke
Comedy 2026, Russia
Mayak
Mayak
Drama 2026, Russia
Advokaty
Drama, Comedy 2026, Russia
Poluraspad
Poluraspad
Drama 2026, Russia
Bald Nanny 5.8
Bald Nanny Lysyy nyan
Action, Comedy, Family 2025, Russia
Pervyj klass 7
Pervyj klass
Drama, Comedy 2024, Russia
Tkachevy na svyazi 7.2
Tkachevy na svyazi
Comedy 2024, Russia
Malvina Malvina
Comedy, Fantasy, Romantic 2024, Russia
Tayfun 4.6
Tayfun
Action 2023, Russia
Drug na chas 7.1
Drug na chas
Comedy 2023, Russia
Kompleks boga 6.7
Kompleks boga
Detective, Drama 2023, Russia
Pleylist volontera 7.1
Pleylist volontera
Drama 2023, Russia
Tibra 6.1
Tibra Tibra
Thriller 2022, Russia
Topi 6.8
Topi
Drama, Sci-Fi, Thriller 2021, Russia
Hostel 6.6
Hostel Obschaga
Drama 2021, Russia
Ich-chi 5.5
Ich-chi Ich-chi
Horror 2021, Russia
Nazad v step to sarmatians Nazad v step to sarmatians
Drama 2020, Russia
Side Effects 5.9
Side Effects Pobochnyi effekt
Mystery, Thriller 2020, Russia
Rasputye 8.4
Rasputye Rasputye
Drama 2020, Russia
BIHEPPI 6.6
BIHEPPI
Drama, Comedy 2019, Russia
Koroche 7
Koroche
Comedy 2019, Russia
Fidelity 5.7
Fidelity Vernost
Drama 2019, Russia
Russkoe kratkoe. Vypusk 2 5.4
Russkoe kratkoe. Vypusk 2
Short, Comedy, Drama 2018, Russia
