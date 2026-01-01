Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva
Kinoafisha
Persons
Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva
Date of Birth
2 August 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
8.4
Rasputye
(2020)
7.5
Loveless
(2017)
7.2
Tkachevy na svyazi
(2024)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Detective
Drama
Family
Fantasy
Horror
Musical
Mystery
Romantic
Sci-Fi
Short
Thriller
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
All
29
Films
13
TV Shows
16
Actress
29
Ugolek
Drama
2026, Russia
Nespyashchie v Sosnovke
Comedy
2026, Russia
Mayak
Drama
2026, Russia
Advokaty
Drama, Comedy
2026, Russia
Poluraspad
Drama
2026, Russia
5.8
Bald Nanny
Lysyy nyan
Action, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
7
Pervyj klass
Drama, Comedy
2024, Russia
7.2
Tkachevy na svyazi
Comedy
2024, Russia
Malvina
Malvina
Comedy, Fantasy, Romantic
2024, Russia
4.6
Tayfun
Action
2023, Russia
7.1
Drug na chas
Comedy
2023, Russia
6.7
Kompleks boga
Detective, Drama
2023, Russia
7.1
Pleylist volontera
Drama
2023, Russia
6.1
Tibra
Tibra
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
6.8
Topi
Drama, Sci-Fi, Thriller
2021, Russia
6.6
Hostel
Obschaga
Drama
2021, Russia
Watch trailer
5.5
Ich-chi
Ich-chi
Horror
2021, Russia
Watch trailer
Nazad v step to sarmatians
Nazad v step to sarmatians
Drama
2020, Russia
5.9
Side Effects
Pobochnyi effekt
Mystery, Thriller
2020, Russia
Watch trailer
8.4
Rasputye
Rasputye
Drama
2020, Russia
6.6
BIHEPPI
Drama, Comedy
2019, Russia
7
Koroche
Comedy
2019, Russia
5.7
Fidelity
Vernost
Drama
2019, Russia
Watch trailer
5.4
Russkoe kratkoe. Vypusk 2
Short, Comedy, Drama
2018, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree