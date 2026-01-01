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Maryana Spivak
Maryana Spivak Maryana Spivak
Kinoafisha Persons Maryana Spivak

Maryana Spivak

Maryana Spivak

Date of Birth
23 March 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Actor type
Thriller heroine, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Shuzhoy 8.1
Shuzhoy (2023)
8 sposobov lyubit 7.9
8 sposobov lyubit (2021)
Chernoe oblako 7.7
Chernoe oblako (2023)

Filmography

Na ldy
Na ldy
Drama, Detective 2026, Russia
LIDA
Detective, Thriller 2026, Russia
Padshiy
Thriller 2026, Russia
Den semi 6.2
Den semi
Comedy, Family 2025, Russia
Ohotniki za prizrakom 7.3
Ohotniki za prizrakom
Thriller, Mystery 2025, Russia
Legendy nashikh predkov 6.7
Legendy nashikh predkov Legendy nashikh predkov
Fantasy, Adventure, Family 2025, Russia
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Mamonti 6.4
Mamonti
Comedy 2024, Russia
Zaklyate. Shyopot vedm 6.1
Zaklyate. Shyopot vedm Zaklyate. Shyopot vedm
Horror, Thriller 2024, Russia
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