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Maryana Spivak
Maryana Spivak
Kinoafisha
Persons
Maryana Spivak
Maryana Spivak
Maryana Spivak
Date of Birth
23 March 1985
Age
41 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Actress
Actor type
Thriller heroine
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.1
Shuzhoy
(2023)
7.9
8 sposobov lyubit
(2021)
7.7
Chernoe oblako
(2023)
Filmography
Na ldy
Drama, Detective
2026, Russia
LIDA
Detective, Thriller
2026, Russia
Padshiy
Thriller
2026, Russia
6.2
Den semi
Comedy, Family
2025, Russia
7.3
Ohotniki za prizrakom
Thriller, Mystery
2025, Russia
6.7
Legendy nashikh predkov
Legendy nashikh predkov
Fantasy, Adventure, Family
2025, Russia
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6.4
Mamonti
Comedy
2024, Russia
6.1
Zaklyate. Shyopot vedm
Zaklyate. Shyopot vedm
Horror, Thriller
2024, Russia
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