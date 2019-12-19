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Poster of Nebo izmeryaetsya milyami
5.9
Nebo izmeryaetsya milyami - Trailer
Kinoafisha Films Nebo izmeryaetsya milyami
5.9

Nebo izmeryaetsya milyami

, 2019
Nebo izmeryaetsya milyami
Russia / History, Biography, War / 18+
Trailers
Poster of Nebo izmeryaetsya milyami
5.9
Nebo izmeryaetsya milyami - Trailer
Nebo izmeryaetsya milyami  Trailer

Cast

Evgeniy Stychkin
Evgeniy Stychkin
Mikhail Mil
Maryana Spivak
Maryana Spivak
Pana Rudenko
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Nikolai Kamov
Maksim Bityukov
Maksim Bityukov
Aleksey Rozin
Aleksey Rozin
Kotikov
Petar Zekavica
Petar Zekavica
Sergey Sikorskiy
Sergey Pokhodaev
Sergey Pokhodaev
Young Mikhail Mil
Serhiy Hlazunov
captain Trofimov
Asya Domskaya
Asya Domskaya
Young Pana Rudenko
Daniel Barnes
Igor Sikorskiy, Jr.
Aleksandr Rapoport
Aleksandr Rapoport
Igor Sikorskiy
Director Konstantin Buslov
Writer Andrey Romanov, Dmitriy Terskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2019
World premiere 19 December 2019
Release date
19 December 2019 Russia Planeta Inform 12+
Worldwide Gross $5,752
Also known as
Nebo izmeryaetsya milyami, Sky is measured in Mile, The Heavens Are Measured in Miles, The Sky Is Measured in Miles, Небо измеряется милями, Mikhail Mil, The Architect of War

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.6 IMDb
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Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Nebo izmeryaetsya milyami - Trailer
Nebo izmeryaetsya milyami Trailer
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