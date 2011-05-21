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Poster of Elena
7.2
Elena - Trailer
Kinoafisha Films Elena
7.2

Elena

, 2010
Elena
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Elena
7.2
Elena - Trailer
Elena  Trailer

Synopsis

When a sudden illness and an unexpected reunion threaten dutiful housewife Elena's potential inheritance, she must hatch a desperate plan ...

Cast

Nadezhda Markina
Nadezhda Markina
Elena
Andrey Smirnov
Andrey Smirnov
Vladimir
Yuriy Borisov
Yuriy Borisov
Elena Lyadova
Elena Lyadova
Katerina
Aleksey Rozin
Aleksey Rozin
Sergey
Olga Lapshina
Olga Lapshina
Evgeniya Konushkina
Tatyana
Igor Ogurtsov
Igor Ogurtsov
Sasha
Vasiliy Michkov
Vasiliy Michkov
Lawyer
Aleksei Maslodudov
Aleksei Maslodudov
Vitek
Ekaterina Tarkovskaya
Ivan Mulin
Ivan Mulin
Director Andrej Zvyagincev
Writer Oleg Negin, Andrej Zvyagincev
Composer Philip Glass
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2010
World premiere 21 May 2011
Release date
29 September 2011 Russia Нон-Стоп Продакшн
29 September 2011 Belarus
21 October 2011 Brazil
7 March 2012 France
8 March 2012 Greece
17 June 2013 Hong Kong
29 September 2011 Kazakhstan
2 January 2012 Portugal
20 July 2012 Spain
6 June 2011 USA
29 September 2011 Ukraine
Worldwide Gross $2,227,905
Production Non-Stop Productions
Also known as
Elena, Jelena, Éléna, Jeļena, Mối Tình Tội Lỗi, Yelena, Ελένα, Елена, エレナの惑い, 伊莲娜, 艾蓮娜

Film rating

7.2
Rate 22 votes
7.3 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1515 In the Drama genre  690 In films of Russia  126 In films of 2010  44

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Elena - Trailer
Elena Trailer
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