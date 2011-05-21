Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 49 minutes
Production year
2010
World premiere
21 May 2011
Release date
|29 September 2011
|Russia
| Нон-Стоп Продакшн
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|29 September 2011
|Belarus
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|21 October 2011
|Brazil
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|7 March 2012
|France
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|8 March 2012
|Greece
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|17 June 2013
|Hong Kong
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|29 September 2011
|Kazakhstan
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|2 January 2012
|Portugal
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|20 July 2012
|Spain
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|6 June 2011
|USA
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|29 September 2011
|Ukraine
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Worldwide Gross
$2,227,905
Production
Non-Stop Productions
Also known as
Elena, Jelena, Éléna, Jeļena, Mối Tình Tội Lỗi, Yelena, Ελένα, Елена, エレナの惑い, 伊莲娜, 艾蓮娜