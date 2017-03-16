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Poster of Tomb Raider
6.9
Tomb Raider - Trailer 2
Kinoafisha Films Tomb Raider
6.9

Tomb Raider

, 2018
Tomb Raider
USA / Adventure, Fantasy, Action / 18+
Trailers
Poster of Tomb Raider
6.9
Tomb Raider - Trailer 2
Tomb Raider  Trailer 2

Synopsis

Lara Croft, the fiercely independent daughter of a missing adventurer, must push herself beyond her limits when she finds herself on the island where her father disappeared.

Cast

Alicia Vikander
Alicia Vikander
Lara Croft
Walton Goggins
Walton Goggins
Mathias Vogel
Dominic West
Dominic West
Richard Croft
Daniel Wu
Daniel Wu
Lu Ren
Alexandre Willaume
Alexandre Willaume
Lieutenant
Leo Ashizawa
Leo Ashizawa
Adrian Collins
Adrian Collins
Mercenary
Hannah John-Kamen
Hannah John-Kamen
Daniel Wu
Lu Ren
Kristin Scott Thomas
Kristin Scott Thomas
Ana Miller
Derek Jacobi
Derek Jacobi
Mr. Yaffe
Tamer Burjaq
Mercenary
Director Roar Uthaug
Writer Geneva Robertson-Dworet, Alastair Siddons, Evan Daugherty
Composer Tom Holkenborg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2018
Online premiere 6 April 2018
World premiere 16 March 2017
Release date
15 March 2018 Russia КАРО Премьер 12+
15 March 2018 Armenia
5 March 2018 Australia
15 March 2018 Azerbaijan
15 March 2018 Belarus
15 March 2018 Brazil
16 March 2018 China
15 March 2018 Czechia
15 March 2018 Denmark
16 March 2018 Estonia
14 March 2018 France
15 March 2018 Georgia
15 March 2018 Germany
14 March 2018 Great Britain
15 March 2018 Greece
8 March 2018 Hong Kong
15 March 2018 Hungary
16 March 2018 India
14 March 2018 Ireland 12A
15 March 2018 Italy
21 March 2018 Japan
15 March 2018 Kazakhstan
15 March 2018 Kyrgyzstan
16 March 2017 Latvia
16 March 2018 Lithuania
15 March 2018 Moldova
15 March 2018 Netherlands
15 March 2018 Portugal
16 March 2018 Romania
8 March 2018 South Korea
16 March 2018 Spain
15 March 2018 Sweden
14 March 2018 Switzerland
15 March 2018 Taiwan
15 March 2018 Tajikistan
8 March 2018 Thailand
16 March 2018 Turkey
15 March 2018 Turkmenistan
16 March 2018 USA
15 March 2018 Ukraine
15 March 2018 Uzbekistan
16 March 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $94,000,000
Worldwide Gross $274,950,803
Production Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Square Enix
Also known as
Tomb Raider, Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft, Kapeņu izlaupītāja Lara Krofta, Kapų plėšikė Lara Kroft, Mezar Yağmacısı, Tomb Raider Începutul, Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft, Tomb Raider: A Origem, Tomb Raider: First Mission, Tomb Raider: Huyền Thoại Bắt Đầu, Tomb Raider: Първа мисия, Пљачкаш гробница, Пљачкашица гробница, Расхитительница гробниц: Лара Крофт, Розкрадачка гробниць: Лара Крофт, تومب رايدر, トゥームレイダー　ファースト・ミッション, 古墓丽影：源起之战, 古墓奇兵, 新古墓丽影, 盜墓者羅拉, Tomb Raider: Лара Крофт /​ Tomb Raider, Tomb Rider, トゥームレイダー ファースト・ミッション：2018, 툼 레이더, Tomb Raider: Începutul, 盜墓者羅拉(2018), 툼레이더, توم ریدر, 古墓丽影3：源起之战, 盜墓者羅拉2018

Film rating

6.9
Rate 93 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2123 In the Adventure genre  429 In the Fantasy genre  141 In the Action genre  483 In films of USA  1293 In films of 2018  78
Updated 26 February 2026

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