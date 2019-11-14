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Poster of Charlie's Angels
5.6
Charlie's Angels - Trailer
Kinoafisha Films Charlie's Angels
5.6

Charlie's Angels

, 2019
Charlie's Angels
USA / Action, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Charlie's Angels
5.6
Charlie's Angels - Trailer
Charlie's Angels  Trailer

Synopsis

Plot unknown. Reboot of the 2000 action comedy based on the 1970s TV series.

Cast

Kristen Stewart
Kristen Stewart
Sabina Wilson
Naomi Scott
Naomi Scott
Elena Houghlin
Ella Balinska
Ella Balinska
Jane Kano
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks
Boz
Patrick Stewart
Patrick Stewart
John Bosley
Sam Claflin
Sam Claflin
Alexander Brok
Noah Centineo
Noah Centineo
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Edgar Bosley
Jonathan Tucker
Jonathan Tucker
Hodak
Nat Faxon
Nat Faxon
Peter Fleming
Chris Pang
Chris Pang
Jonny Smith
Director Elizabeth Banks
Writer Evan Spiliotopoulos, David Auburn, Ivan Goff, Ben Roberts, Elizabeth Banks
Composer Brian Tyler
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2019
Online premiere 11 February 2020
World premiere 14 November 2019
Release date
14 November 2019 Russia WDSSPR 16+
14 November 2019 Argentina
14 November 2019 Australia
14 November 2019 Brazil
14 November 2019 Canada
5 December 2019 Denmark
15 November 2019 Estonia K-12
10 January 2020 Finland
25 December 2019 France
2 January 2020 Germany
29 November 2019 Great Britain
21 November 2019 Greece
14 November 2019 Hong Kong
28 November 2019 Hungary
29 November 2019 Ireland
14 November 2019 Israel
12 March 2020 Italy
14 November 2019 Kazakhstan
22 November 2019 Latvia
15 November 2019 Lithuania N-13
14 November 2019 Mexico
14 November 2019 Netherlands
28 November 2019 Portugal
14 November 2019 Singapore
14 November 2019 Slovakia
29 November 2019 Spain
15 November 2019 Sweden
25 December 2019 Switzerland
29 November 2019 Turkey
15 November 2019 USA
14 November 2019 Ukraine
15 November 2019 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $48,000,000
Worldwide Gross $73,279,888
Production Columbia Pictures, 2.0 Entertainment, Perfect World Pictures
Also known as
Charlie's Angels, Ángeles de Charlie, 3 Engel für Charlie, Ангелы Чарли, Aniołki Charliego, As Panteras, Čārlija eņģeļi, Čarlijevi anđeli, Čarlio angelai, Charlie angyalai, Charlie et ses drôles de dames, Charlie inglid, Charlie'nin Melekleri, Charlieho andílci, Charlieho Anjeli, Charlien enkelit, Ha'Mal'akhiot shel Charlie, Îngerii lui Charlie, Los ángeles de Charlie, Nangfa Charlie, Những Thiên Thần Của Charlie, Os Anjos de Charlie, Οι άγγελοι του Τσάρλι, Новите ангели на Чарли, Янголи Чарлі, チャーリーズ・エンジェル, 霹雳娇娃, 霹靂嬌娃, 3 Engel für Charlie - Eine neue Welt braucht neue Engel, 新霹雳娇娃

Film rating

5.6
Rate 30 votes
5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3538 In the Action genre  773 In the Comedy genre  987 In films of USA  2073 In films of 2019  128
Updated 19 February 2026

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