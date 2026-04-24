Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dear You
8.4
Dear You - Official trailer
Kinoafisha Films Dear You
8.4

Dear You

, 2026
Gei A Ma de Qing Shu
China / Drama, Family
Trailers
Going 0
Not going 0
Poster of Dear You
8.4
Going 0
Not going 0
Dear You - Official trailer
Dear You  Official trailer

Synopsis

Xiaowei travels to Thailand to find his "billionaire grandfather" who is out of contact due to debt problems, but unexpectedly find the one who has been corresponding with his grandmother for years is not her husband.

Cast

Usha Seamkhum
Old Xie Nanzhi
Yantong Wang
Zheng Musheng
Shaoqing Wu
Old Ye Shurou
Xiaohui Wang
Young Ye Shurou
Shuguang Zhao
Xie Zehua
Deru Li
Auntie Ru
Shuhao Li
Father of Chuyuan
Peisong Fang
Xie Nanzhi‘s father
Pengsheng Zheng
Sitong Li
Xie Nanzhi
Runqi Zheng
Xiaowei
Director Lan Hongchun
Writer Lan Hongchun, Zheng Xuanxuan, Yang Leng, Zhu Liyun, Leng Yang, Xuanxuan Zheng, Liyun Zhu
Composer Wu Zehua, Li Yihan, Yang Leng, Yihan Li, Zehua Wu, Leng Yang
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2026
World premiere 24 April 2026
Release date
25 June 2026 Australia
18 June 2026 Brunei Darussalam
26 June 2026 Canada
23 May 2026 China
26 June 2026 Great Britain 15
18 June 2026 Hong Kong IIA
26 June 2026 Ireland
26 June 2026 Japan
18 June 2026 Macao B
18 June 2026 Malaysia
25 June 2026 New Zealand M
6 August 2026 Philippines
18 June 2026 Singapore PG13
6 August 2026 Thailand
26 June 2026 USA
7 August 2026 Viet Nam
Budget 10,000,000 CNY
Worldwide Gross $283,648,270
Production Damai Entertainment, King Ant Pictures, Shenzhen Yuguang Film
Also known as
Gei A Ma de Qing Shu, Dear You, Letter to Grandma, Thư Tình Gửi Ngoại, Дорогой тебе, จดหมายรักถึงอาม่า, おばあちゃんへのラブレター, 給阿嬤的情書, 给阿嬷的情书, 給阿マ的情書

Film rating

8.4
Rate 10 votes
8.4 IMDb

Film Trailers

All trailers
Dear You - Official trailer
Dear You Official trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more