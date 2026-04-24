Cast
Usha Seamkhum
Old Xie Nanzhi
Yantong Wang
Zheng Musheng
Shaoqing Wu
Old Ye Shurou
Xiaohui Wang
Young Ye Shurou
Shuhao Li
Father of Chuyuan
Peisong Fang
Xie Nanzhi‘s father
Director
Lan Hongchun
Writer
Lan Hongchun, Zheng Xuanxuan, Yang Leng, Zhu Liyun, Leng Yang, Xuanxuan Zheng, Liyun Zhu
Composer
Wu Zehua, Li Yihan, Yang Leng, Yihan Li, Zehua Wu, Leng Yang Cast and Crew
Film details
Country
China
Runtime
1 hour 58 minutes
Production year
2026
World premiere
24 April 2026
Release date
25 June 2026
Australia
18 June 2026
Brunei Darussalam
26 June 2026
Canada
23 May 2026
China
26 June 2026
Great Britain
15
18 June 2026
Hong Kong
IIA
26 June 2026
Ireland
26 June 2026
Japan
18 June 2026
Macao
B
18 June 2026
Malaysia
25 June 2026
New Zealand
M
6 August 2026
Philippines
18 June 2026
Singapore
PG13
6 August 2026
Thailand
26 June 2026
USA
7 August 2026
Viet Nam
Budget
10,000,000 CNY
Worldwide Gross
$283,648,270
Production
Damai Entertainment, King Ant Pictures, Shenzhen Yuguang Film
Also known as
Gei A Ma de Qing Shu, Dear You, Letter to Grandma, Thư Tình Gửi Ngoại, Дорогой тебе, จดหมายรักถึงอาม่า, おばあちゃんへのラブレター, 給阿嬤的情書, 给阿嬷的情书, 給阿マ的情書
More